Vĩnh Long chú trọng chăm lo đời sống đồng bào Khmer, phát huy vai trò người có uy tín, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vĩnh Long quan tâm đầu tư, nâng cao đời sống đồng bào Khmer

Vĩnh Long là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, trong đó người Khmer chiếm tỷ lệ đáng kể. Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 4 triệu người, riêng đồng bào Khmer có 415.970 người, chiếm 10,4% dân số.

Toàn tỉnh hiện có 30 xã, phường thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, với 264 ấp, khóm. Đây là những địa bàn được tỉnh chú trọng triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống người dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Sinh kế của đồng bào chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nghề thủ công truyền thống. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân tham gia kinh doanh, dịch vụ và làm việc tại các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Cùng với các chính sách hỗ trợ sản xuất, Vĩnh Long tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS. Hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương. Các công trình thủy lợi, điện, nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Khmer, phát huy vai trò của các vị sư sãi và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong ảnh, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hoài Thanh

Các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, ngày 29/4/2026, Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045

Diện mạo các phum, sóc Khmer ở Vĩnh Long ngày càng khởi sắc nhờ sự quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông và các chính sách chăm lo đời sống đồng bào. Ảnh: Hoài Thanh

Tiếp đó, ngày 13/5/2026, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Các nghị quyết là cơ sở để địa phương tập trung nguồn lực, triển khai chính sách dân tộc gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Bên cạnh chăm lo đời sống, Vĩnh Long chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh hiện có 412 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế tại địa phương.

Năm 2026, tỉnh phân bổ hơn 2,1 tỷ đồng thực hiện chính sách đối với người có uy tín, tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống, thăm hỏi, động viên và cung cấp thông tin.

Ảnh: Hoài Thanh

Chùa Khmer là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đồng thời góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào. Ảnh: Hoài Thanh

Dịp Tết Nguyên đán và Tết Chôl Chnam Thmây, tỉnh tổ chức thăm, tặng quà người có uy tín với tổng kinh phí 204,5 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện các chế độ thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ trường hợp qua đời và thân nhân theo quy định.

Công tác cung cấp thông tin được duy trì thông qua việc cấp báo 5 kỳ/tuần, giúp người có uy tín cập nhật chủ trương, chính sách để tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng.

Sở Dân tộc và Tôn giáo còn tổ chức đoàn gồm 37 đại biểu người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội. Hoạt động này tạo điều kiện để các đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu những mô hình, cách làm hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng này, tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026, quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và một phần kinh phí thông tin, tuyên truyền cho người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ngày 6/8/2026, Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về tăng cường vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026-2030.

Song song với đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai tại cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân tộc tại 14 điểm xã, phường.

Nội dung tập trung vào các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào DTTS, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và khuyến khích người dân chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo tồn tiếng Khmer, chăm lo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo

Cùng với phát triển kinh tế và tuyên truyền pháp luật, Vĩnh Long quan tâm bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Trong năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp tổ chức bế giảng các lớp bồi dưỡng tiếng Khmer tại xã Ngãi Tứ và Nguyệt Hóa; đồng thời tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng tiếng Khmer của 30 xã, phường vùng đồng bào DTTS.

Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực giao tiếp, phục vụ công tác của đội ngũ cán bộ, công chức tại những địa bàn có đông đồng bào Khmer, đồng thời hỗ trợ việc gìn giữ ngôn ngữ truyền thống.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát hành ấn phẩm báo chí và bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, góp phần đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân.

Trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, tình hình trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Các lễ hội, ngày lễ trọng và hoạt động tôn giáo được tổ chức trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.

Trường Tiểu học Phan Văn Năm nằm giữa sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương đến trường, học tập và phát triển. Ảnh: Hoài Thanh

Đối với Phật giáo Nam tông Khmer, tỉnh chú trọng hướng dẫn các chùa thực hiện thủ tục thành lập Ban Quản trị cơ sở theo quy định pháp luật và Hiến chương Giáo hội.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác đối với Phật giáo Nam tông Khmer năm 2026 cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tại phường Nguyệt Hóa.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo quy định, không phát sinh hồ sơ trễ hạn.

Thông qua việc triển khai chính sách dân tộc, chăm lo người có uy tín, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và tạo điều kiện cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Vĩnh Long tiếp tục nâng cao đời sống đồng bào Khmer, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.