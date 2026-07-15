Chiều 15/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn đã làm việc với TP Huế về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm và phương hướng thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, 6 tháng đầu năm, GRDP của địa phương ước tăng 8,33%; thu ngân sách đạt 7.537 tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 1.878 tỷ đồng, tương đương 30,3% kế hoạch Thủ tướng giao.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thông suốt, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt khoảng 95%; 100% văn bản điện tử được ký số, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt hơn 87%.

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn làm việc với TP Huế. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, Huế đặt mục tiêu tăng trưởng quý 3 đạt 11,6-12,1% và quý 4 đạt 11,3-11,8%. Động lực tăng trưởng được kỳ vọng đến từ các dự án công nghiệp mới, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp và khai thác hiệu quả hơn khu vực dịch vụ.

Di sản, văn hóa và du lịch phải trở thành động lực dẫn dắt

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả tích cực của TP Huế, nhất là kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, du lịch khởi sắc, môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến và bộ máy chính quyền hai cấp vận hành thông suốt.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số thách thức như đà tăng trưởng có xu hướng chậm lại và thấp hơn so với kịch bản đề ra, mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ và du lịch.

Ông yêu cầu Huế giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, bám sát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm khoảng 11,5%; đồng thời cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành các chỉ tiêu điều hành cho từng ngành, từng địa phương ngay trong tháng 7.

Trong đó, TP cần tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng một số dự án công nghiệp động lực chậm tiến độ; hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đồng bộ.

Từ nay đến cuối năm, TP phải chuyển mạnh trạng thái điều hành; chủ động khai thác từng động lực, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, từng sản phẩm và giải quyết dứt điểm từng điểm nghẽn. Quá trình thực hiện, TP phải xác định rõ người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Phó Thủ tướng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với vị thế là TP trực thuộc Trung ương, sở hữu hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cảng biển nước sâu, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, Huế cần chuyển hóa các lợi thế này thành động lực phát triển thực chất.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Huế phải biến di sản, tiềm năng và các dự án thành những giá trị cụ thể như sản phẩm, doanh thu, việc làm và nguồn thu ngân sách, qua đó tạo động lực tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân.

Với tám di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có sáu di sản riêng có, Huế sở hữu lợi thế khác biệt mà rất ít địa phương trên cả nước có được. Từ nền tảng đó, Phó Thủ tướng đề nghị TP tiên phong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Huế cần xây dựng trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước; xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế, hình thành các không gian, tổ hợp công nghiệp văn hóa và sáng tạo; số hóa 100% di sản đã được xếp hạng; thí điểm xác định giá trị kinh tế của di sản và đo lường đóng góp của văn hóa vào GRDP; đồng thời phát triển du lịch theo hướng tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng TP Huế sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.