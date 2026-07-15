Video của bà Jennifer Wicks điểm lại một số hoạt động nổi bật trong quan hệ hai nước thời gian gần đây như: chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mỹ hồi tháng 2, chuyến thăm Việt Nam của Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao, lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ do Đại sứ quán Mỹ tổ chức, Đại sứ trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Tôi là Jennifer Wicks. Tôi rất vinh dự được đại diện cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong vai trò Đại sứ tại Việt Nam. Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio đều đã làm rõ tầm quan trọng địa chính trị và chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của chúng tôi tại khu vực.

Một Việt Nam vững mạnh, độc lập và kiên cường là lợi ích của Mỹ. Và tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để thúc đẩy những lợi ích chung, giúp cả hai quốc gia của chúng ta ngày càng an toàn, an ninh và thịnh vượng hơn” - thông điệp của Đại sứ nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks McNamara. Ảnh: TTXVN

Giới thiệu về bản thân, bà Jennifer Wicks cho biết đã dành cả sự nghiệp của mình phục vụ trong Chính phủ, làm việc cho Quân đội và Bộ Ngoại giao.

Bà là người Mỹ gốc Hàn đến từ một thị trấn nhỏ ở bang Minnesota - nơi được mệnh danh là xứ sở vạn hồ, có những cộng đồng nổi tiếng với tinh thần Minnesota thân thiện, được hun đúc bởi ý chí kiên cường, đức tính cần cù và sự gắn bó sâu sắc với quê hương và cộng đồng. Đại sứ tin rằng đây cũng chính là những giá trị mà người dân Việt Nam cùng chia sẻ.

"Bố mẹ tôi hiện vẫn sống tại một thị trấn nhỏ ở bang Minnesota, cách Twin Cities khoảng một giờ lái xe về phía Nam. Đây là thị trấn có hai trường đại học và được bao quanh bởi những cánh đồng" - bà Jennifer Wicks chia sẻ.

Đại sứ hào hứng nói: "Giờ đây, tôi đang có mặt ở Hà Nội - Thủ đô năng động của Việt Nam. Tôi đã đến thăm hồ Hoàn Kiếm, tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng những người bạn Việt Nam kỷ niệm một cột mốc đặc biệt trong lịch sử Mỹ - 250 năm Quốc khánh Mỹ".

Đại sứ cho biết sự phụng sự, tinh thần lãnh đạo và cộng đồng từ lâu đã định hình nên con người bà. Những giá trị này, cùng với niềm đam mê dành cho giáo dục và giao lưu văn hóa, là những điều mà bà trân quý và mong muốn sẽ phát huy trong vai trò Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Đại sứ Jennifer Wicks tại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ do Đại sứ quán Mỹ tổ chức hôm 8/7. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Bà Jennifer Wicks rất mong đợi được thúc đẩy mối quan hệ song phương năng động giữa hai nước, với trọng tâm là thương mại và đầu tư, hợp tác quốc phòng và an ninh, kết nối giữa người dân.

"Trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng tôi đã trao đổi về tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ rằng chúng ta không có thời gian để chần chừ, và tôi hoàn toàn đồng ý. Với một chương trình nghị sự toàn diện và hướng tới tương lai, hai nước chúng ta còn rất nhiều việc có thể cùng nhau thực hiện" - bà cho hay.

Kết thúc thông điệp, Đại sứ thưởng thức cà phê sữa đá tại một quán cà phê ở Hà Nội.