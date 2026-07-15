Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng đi có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Được thành lập từ năm 1965, hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Xúc động trở lại thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các thương binh, bệnh binh vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay. Thông tin về tình hình phát triển đất nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định, tạo khí thế mới trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công. Cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước..., Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ. Tri ân không thể chỉ dừng ở một bó hoa, một phần quà hay cuộc thăm hỏi. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc; trong mái nhà an toàn, phác đồ điều trị phù hợp, cuộc cấp cứu kịp thời; trong cơ hội học tập, việc làm của con cháu người có công; trong thái độ lắng nghe và giải quyết công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần; không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm; phải quan tâm thiết thực đến gia đình và con cháu của các thương binh, bệnh binh, giúp gia đình ổn định cuộc sống, con cháu trưởng thành, lập nghiệp và tiếp nối truyền thống cha ông.