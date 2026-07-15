Sáng nay, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng mới trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4, TP Huế.

Đây là 2 dự án được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học tại khu vực A Lưới.

Đoàn công tác kiểm tra tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Theo Cổng TTĐT TP Huế, sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công không được chủ quan trước áp lực tiến độ. Mục tiêu là đưa các trường vào hoạt động ngay trong năm học mới 2026-2027.

Phó Thủ tướng đánh giá TP Huế là một trong những địa phương triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới. Ông ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các công trình đối với sự phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội khu vực biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu TP Huế, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ dự án. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố chủ động xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phù hợp, đồng thời tổ chức tập huấn về công tác quản lý, vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp.

Theo ông, khi đi vào hoạt động, các trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà cho gia đình ông Hồ Văn Cường. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn TP Huế.

Theo đó, đoàn đã đến thăm bà Căn Lịch (SN 1943, trú tại thôn Trường Sơn, xã A Lưới 2) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và ông Hồ Văn Cường (SN 1947, trú tại thôn Bốt Đỏ, xã A Lưới 3) là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình được khởi công từ ngày 14/10/2025, đến nay đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng. Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 4 có tổng mức đầu tư hơn 240,4 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.318 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú. Dự án khởi công ngày 12/11/2025 và hiện đạt khoảng 72% khối lượng xây lắp.