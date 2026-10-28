Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng TPHCM phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới có uy tín, chủ động kết nối các nguồn lực và hội nhập sâu rộng với các đối tác quốc tế.

Phát biểu tại phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 chiều 28/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, những thông điệp của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên sáng cùng ngày đã xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng cho các thảo luận tiếp theo.

Thông qua phiên toàn thể và đối thoại với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng khẳng định quyết tâm kết nối các cực tăng trưởng mới, thể hiện bản lĩnh, tinh thần chủ động và khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Phó Thủ tướng, những định hướng này không chỉ mở ra hướng phát triển cho TPHCM và cả nước, mà còn tạo động lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu định hướng tại phiên thảo luận chiều 28/10. Ảnh: Phước Sáng

Kinh tế toàn cầu chuyển dịch bước ngoặt và 3 xu hướng lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhận định, kinh tế thế giới đang trải qua quá trình tái cấu trúc sâu sắc dưới tác động đan xen của xung đột địa chính trị, đột phá công nghệ và làn sóng chuyển đổi kép. Các cực tăng trưởng cũng dịch chuyển mạnh về châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Đặc biệt, đột phá công nghệ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các tiêu chuẩn ESG (bộ ba tiêu chuẩn dùng để đo lường mức độ phát triển bền vững) đang trở thành điều kiện tiên quyết để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời làm thay đổi căn bản lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia.

Phó Thủ tướng cho rằng những chuyển dịch này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức, gia tăng áp lực cạnh tranh và đặt ra yêu cầu tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các bên. Trên cơ sở đó, ông chỉ ra 3 xu hướng cần được làm rõ.

Thứ nhất, chuyển đổi kép, trong đó chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đan xen, định hình lại phương thức sản xuất, tiêu chuẩn thị trường và lợi thế cạnh tranh.

Thứ hai, sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng về châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, không chỉ về quy mô thị trường mà còn ở các trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và không gian hợp tác Nam - Nam.

Thứ ba, tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa, bảo đảm đồng thời hiệu quả và an toàn.

Phó Thủ tướng nhận định, cơ hội chỉ trở thành tăng trưởng khi mỗi quốc gia đủ năng lực để dẫn dắt và nắm bắt. Ảnh: Phước Sáng

Để chuyển hóa cơ hội thành tăng trưởng và thịnh vượng, Phó Thủ tướng đề xuất 4 định hướng trọng tâm: Thứ nhất, xây dựng năng lực nội sinh về nhân lực, công nghệ và quản trị. Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo, đồng thời tạo không gian thử nghiệm cho các mô hình mới. Thứ ba, tăng cường kết nối và hợp tác đa phương. Thứ tư, nâng cao hiệu quả huy động vốn, phát triển tài chính xanh, ứng dụng công nghệ, gắn với tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và nâng cấp chuỗi giá trị.

Theo Phó Thủ tướng, các xu hướng này mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Các quốc gia có thêm cơ hội tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường mới, nhưng cũng chịu sức ép về năng lực hấp thụ công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

“Cơ hội chỉ trở thành tăng trưởng khi mỗi quốc gia đủ năng lực để dẫn dắt và nắm bắt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước những chuyển dịch sâu sắc, bài toán đặt ra cho mỗi quốc gia không còn là thích ứng thụ động hay đứng ngoài quan sát, mà phải chủ động định vị, nâng cao nội lực và khẳng định vai trò trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Đối với Việt Nam, yêu cầu cấp thiết không chỉ là kết nối, tham gia vào các chuỗi giá trị hiện có hoặc đang hình thành, mà còn phải tạo dựng môi trường, cơ chế và năng lực để cùng đối tác quốc tế tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo, kiến tạo giá trị mới.

Đối với TPHCM, Phó Thủ tướng đánh giá thành phố với vị thế là đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối, chuyển hóa các nguồn lực thành những khuôn khổ hợp tác, đổi mới và giá trị mới.

"Không đơn thuần là điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức và công nghệ khu vực, TPHCM đồng thời hướng đến trở thành một cực tăng trưởng uy tín, trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập cùng các đối tác quốc tế", Phó Thủ tướng phát biểu.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, ông cho rằng thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung cần những định hướng hành động thực chất, có chiều sâu trong hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Biến cam kết thành hành động cụ thể

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, các bên không chỉ đối thoại mà cần hướng tới tầm nhìn và hành động chung. Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng các cam kết, khuôn khổ chính sách và dự án hợp tác thiết thực, bền vững.

Phó Thủ tướng gợi mở 3 vấn đề: Những xu hướng nào đang định hình lại dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng? Các xu hướng này tác động ra sao đến các nước đang phát triển, đâu là cơ hội cần nắm bắt và rủi ro cần phòng ngừa? Các quốc gia, đối tác cần hành động gì để chuyển hóa cơ hội thành tăng trưởng và thịnh vượng?

Phó Thủ tướng kỳ vọng phiên thảo luận sẽ trở thành cầu nối, đưa những định hướng và tầm nhìn được xác lập tại phiên sáng thành các khuôn khổ hợp tác và hành động cụ thể.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận

Thông qua việc đi sâu vào các chủ đề trọng tâm, các bên sẽ cùng tìm kiếm mô hình liên kết mới, từ cơ chế chia sẻ nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo đến xây dựng các hành lang hợp tác. Đây cũng là dịp để xác lập cam kết và lộ trình thực hiện, tạo nền tảng kết nối các cực tăng trưởng, cùng kiến tạo những giá trị mới.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với sự tham gia của đại diện các quốc gia, chuyên gia và tổ chức quốc tế, phiên đối thoại chính sách sẽ diễn ra thực chất, cởi mở, giúp các bên hiểu rõ hơn nhu cầu, lợi thế, thách thức và nguồn lực của nhau, từ đó tìm kiếm những điểm giao thoa để hình thành các chương trình hợp tác.

Các đại biểu trình bày tham luận tại phiên thảo luận chiều 28/10. Ảnh: Phước Sáng

Ông nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, hợp tác không còn là lựa chọn mà ngày càng trở thành điều kiện để các bên cùng tạo dựng động lực phát triển. Sự hội tụ hôm nay sẽ tạo nền tảng kết nối đúng đối tác, mở ra những khuôn khổ hợp tác phù hợp và từng bước chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Dẫn lại thông điệp của Thủ tướng tại phiên sáng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Hội tụ không có nghĩa là xóa bỏ khác biệt, mà là tìm ra những lợi ích có thể cùng chia sẻ, những năng lực có thể bổ trợ cho nhau và những không gian có thể cùng kiến tạo”.

Thủ tướng đối thoại với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tự chủ không đồng nghĩa với khép kín, mà là nâng cao năng lực tự quyết, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian và tạo thêm nguồn lực cho phát triển đất nước.