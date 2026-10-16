Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết Trung ương đồng ý dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 với chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng; chi thường xuyên 2,06 triệu tỷ đồng, bao gồm chi cải cách tiền lương.

Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc truyền đạt những nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch năm 2027.

Trung ương đánh giá năm 2026, tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. GDP 9 tháng đầu năm tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tăng trưởng tích cực. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kết quả, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc truyền đạt chuyên đề

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ; cả năm ước đạt hơn 3,055 triệu tỷ đồng, vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025.

Nợ công, nợ Chính phủ lần lượt khoảng 33-34% GDP và 32-33% GDP, thấp hơn giới hạn quy định. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết và nhiều văn bản khác, qua đó đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt; hoàn thành sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố còn khoảng 48 nghìn đơn vị, giảm 46,33%.

Hạ tầng chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét, mở rộng không gian phát triển. Văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên. Lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê phát triển mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, theo Phó Thủ tướng thường trực, Trung ương cũng chỉ rõ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, 24/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm, có cả các địa phương đầu tàu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội hôm 10/10. Ảnh: Quang Thái

Khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển theo phong trào

Với những tháng còn lại của năm 2026, theo Phó Thủ tướng thường trực, Trung ương xác định phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Cùng với điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, Trung ương lưu ý phải bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống.

Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết kịp thời việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kèm phương án đối với việc vượt thẩm quyền; các địa phương động lực, đầu tàu, cực tăng trưởng phải phát huy vai trò dẫn dắt.

Với năm 2027, Trung ương xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn...

Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, trong đó tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 36-38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%...

Trung ương đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 và các chủ trương lớn về tài chính - ngân sách, Phó Thủ tướng thường trực cho biết Trung ương đồng ý phấn đấu thu năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước khoảng 20,2% GDP.

Tổng chi khoảng 4,07 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%. Đồng thời, tiết kiệm 5% chi đầu tư công ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội...

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi.

Trung ương yêu cầu hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi. Ảnh: Nguyễn Huế

Trung ương yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu.

Về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, Trung ương lưu ý việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc; thúc đẩy đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành, Gia Bình.

Phó Thủ tướng thường trực quán triệt quan điểm kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do theo phong trào, lãng phí nguồn lực.

Cùng với đó là tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo chuyển biến căn bản về văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.