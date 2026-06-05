Khu vực khai quật nằm dọc tuyến đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum (Quảng Ngãi). Qua xác minh, nơi đây có thể còn khoảng 30-50 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập sau gần 60 năm kể từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương trước lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh. Ảnh: T.T

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng trao quà động viên Đội K53, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng căn dặn cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, “vượt nắng thắng mưa”, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào trong quá trình tìm kiếm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để công tác khai quật diễn ra hiệu quả; đồng thời yêu cầu các chuyên gia của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) ứng dụng khoa học, kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đợt khai quật lần này nhằm tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 24A, Mặt trận B3; Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi, động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng làm công tác khai quật. Ảnh: T.T

Khu vực tìm kiếm nằm trong khu dân cư, ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và tài sản của người dân. Tuy nhiên, sau quá trình vận động, giải thích và chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng, địa phương đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Trước khi khai quật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các chuyên gia khảo sát hiện trường bằng thiết bị radar xuyên đất nhằm phát hiện dấu hiệu bất thường dưới lòng đất.

Công tác tìm kiếm được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900m2 phía Đông Bắc Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282. Sau đó, phạm vi khảo sát sẽ được mở rộng ra hai bên tuyến đường Trường Chinh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà tặng Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm. Ảnh: T.T

Trước đó, tháng 11/2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ cung cấp tài liệu “Nghiên cứu định vị các vị trí rãnh mộ Liệt sĩ Trung đoàn 24(A)/B3 hi sinh trong trận Mậu Thân ngày 2/2/1968”.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, qua xác minh, số hài cốt liệt sĩ còn lại cần quy tập tại hai rãnh khu vực đường Trường Chinh khoảng 30-50 hài cốt.