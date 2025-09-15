Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong thời gian tới.

Thông báo kết luận nêu rõ, qua kiểm tra, đôn đốc, rà soát cho thấy việc triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII còn rất chậm so với tiến độ đề ra. Nếu không kịp thời tổ chức thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, cũng như bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất và đời sống của người dân.

Do đó, thời gian tới với các dự án đã có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ, gửi về UBND các tỉnh, thành phố để báo cáo Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, đôn đốc nhằm triển khai, thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3 đến 6 tháng, đảm bảo quy trình, chất lượng; yêu cầu các chủ đầu tư có cam kết tiến độ, thời gian vận hành cụ thể. Đồng thời, có phương án xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai.

Với các dự án chưa có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư dự án. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư để hoàn thành theo kế hoạch.

Các địa phương khẩn trương cập nhật danh mục nguồn và lưới điện được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành; tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo thẩm quyền, bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật.

“Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để chậm trễ trong việc lựa chọn nhà đầu tư”, thông báo kết luận nêu rõ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn yêu cầu Bộ Công Thương thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình phát triển, triển khai các dự án nguồn, lưới điện để đề xuất giải pháp bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt, xử lý theo thẩm quyền và quy định đối với các dự án chậm tiến độ.

Phó Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương. Những việc này phải hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bộ Công Thương bám sát yêu cầu tại Nghị quyết số 70, khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định về: Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, điện tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Bên cạnh đó, xem xét theo thẩm quyền và quy định đối với việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp không làm thay đổi quan điểm và mục tiêu của quy hoạch; bảo đảm xử lý dứt điểm, nhanh chóng các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, địa phương nhằm đáp ứng tiến độ thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Các bộ, ngành tích cực nghiên cứu, hướng dẫn địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành chủ trì xây dựng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tập đoàn quyết liệt hơn nữa trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện được giao làm chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, đặc biệt là hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đấu nối, đầu tư nguồn và lưới điện.

Chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện.

Riêng EVN, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện theo quy định, với tinh thần hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân.