Đẩy nhanh tiến độ dự án năng lượng sạch

Sắc lệnh yêu cầu Nhóm Hạ tầng Cơ động xác định các dự án đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế từ Đạo luật Giảm Lạm phát (IRA), có thể bị mất đi sau khi Đạo luật One Big Beautiful Bill (OBBBA) được thông qua vào tháng Bảy.

Theo đó, các dự án này phải khởi công xây dựng trước tháng 7/2026 hoặc đi vào hoạt động trước tháng 12/2027. Thống đốc California đã chỉ đạo Nhóm Hạ tầng Cơ động “hỗ trợ các cơ quan tiểu bang trong việc thực hiện mọi bước cần thiết và được pháp luật cho phép để tăng tốc và ưu tiên tất cả các thủ tục cấp phép, phê duyệt, cũng như các hành động khác của cơ quan có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện và đẩy nhanh quá trình phát triển các dự án đó”.

Ông Gavin Newsom cho biết trên X (Twitter) rằng sắc lệnh này sẽ duy trì tiến độ trong việc bổ sung năng lượng sạch, đồng thời bảo vệ hàng nghìn công việc có mức lương tốt.

Trong vòng 90 ngày kể từ khi ban hành, Nhóm Hạ tầng Cơ động phải nộp một bản tóm tắt về các kế hoạch và tiến độ đã thực hiện, cùng với các khuyến nghị cho những bước bổ sung nhằm hỗ trợ việc triển khai các dự án hạ tầng năng lượng sạch.

Trên sa mạc Mojave, California (Mỹ), dự án điện mặt trời lưu trữ điện bằng pin lớn nhất thế giới bắt đầu hoạt động. Ảnh: Mortenson

Đối với Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC), sắc lệnh yêu cầu ủy ban “xác định các dự án phát điện và lưu trữ quan trọng dự kiến đi vào hoạt động trong vòng ba năm tới; đề nghị các công ty điện lực trong phạm vi thẩm quyền của mình ưu tiên các hành động cho phép chúng được kết nối lưới”.

Sắc lệnh cũng yêu cầu CPUC hợp lý hóa việc rà soát dự án bằng cách dựa vào những cập nhật gần đây đối với quy trình định vị và cấp phép truyền tải của CPUC.

Liên minh Tiếp cận Điện Mặt trời Cộng đồng (CCSA) trong một tuyên bố, đã kêu gọi CPUC coi chỉ đạo của Newsom là một lời thúc giục nhằm đẩy nhanh và củng cố Chương trình Năng lượng Tái tạo Cộng đồng (CREP), vốn phải được hoàn tất trước ngày 1/1/2026.

“Chương trình CREP chính là công cụ để có thể mang nguồn năng lượng sạch tại chỗ đến với các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ trên khắp tiểu bang”, ông Derek Chernow, Giám đốc khu vực phía Tây tại CCSA, nói.

Tuy nhiên, nếu CPUC không nhanh chóng hoàn thiện các quy tắc và làm cho chương trình thực sự có khả năng mở rộng, California có thể bỏ lỡ khoảng thời gian ngắn ngủi để tận dụng hàng tỷ USD ưu đãi thuế đầu tư, cũng như giúp người dân giảm hóa đơn tiền điện.

Nguy cơ 70.100 người mất việc làm

Sau khi sắc lệnh được ban hành, Sierra Club, Vote Solar và 12 nhóm vì lợi ích cộng đồng khác đã gửi một bức thư tới Thống đốc Newsom, đưa ra các khuyến nghị nhằm hỗ trợ thực hiện chỉ đạo của ông.

Theo bức thư, California đang tụt hậu so với nhiều bang khác trong việc phát triển các dự án điện mặt trời quy mô nhỏ kết hợp lưu trữ, được kết nối trực tiếp vào hệ thống phân phối và có thể không truyền tải được tới hệ thống điện chính.

Các nỗ lực trước đây nhằm thúc đẩy các dự án điện mặt trời cộng đồng chủ yếu tập trung vào việc để các công ty điện lực tư nhân ký hợp đồng cho những dự án này.

Để khắc phục tình trạng này, các nhóm khuyến nghị Thống đốc Newsom giao cho Ủy ban Năng lượng California (CEC) kịp thời điều chỉnh hồ sơ tải của các đơn vị cung cấp điện, dựa trên sản lượng dự kiến từ các dự án điện mặt trời cộng đồng kết hợp lưu trữ. Việc điều chỉnh cần được tiến hành nhanh hơn nhằm giảm bớt yêu cầu về năng lực dự phòng đối với các đơn vị cung cấp điện.

Hơn nữa, vẫn có sự không chắc chắn về quy mô các nguồn năng lượng mới cần thiết để đảm bảo độ tin cậy trong giai đoạn 2028-2032, khi nhu cầu điện cho giao thông, điện khí hóa các tòa nhà và trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh chóng.

Liên minh khuyến nghị CPUC tập trung xác định nhu cầu về độ tin cậy trong giai đoạn này, với sự tham gia của các bên liên quan. Mục tiêu là ban hành lệnh mua điện trước cuối năm 2025, phản ánh đúng nhu cầu thực tế.

“Trong khi Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa muốn đưa chúng ta quay lại thời kỳ phụ thuộc vào than bẩn để phát điện, gây ô nhiễm không khí và làm tăng hóa đơn tiền điện, California sẽ tiếp tục phát huy thành quả tích lũy qua nhiều năm để xây dựng một tương lai năng lượng sạch, ổn định và chi phí hợp lý”, Thống đốc Newsom nói.

Theo một báo cáo từ Energy Innovation, Đạo luật OBBBA sẽ khiến lực lượng lao động của California mất 70.100 việc làm vào năm 2030. Tổng sản phẩm quốc nội hằng năm của California sẽ giảm 14 tỷ USD vào năm 2030, GDP cộng dồn sẽ giảm 130 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2034.

Ngoài ra, OBBBA sẽ làm tăng lượng khí thải tại California lên hơn 1,8 triệu tấn CO2 tương đương.

California đã bổ sung gần 7 GW công suất năng lượng sạch vào lưới điện trong năm 2024, mức tăng kỷ lục trong lịch sử tiểu bang. Trong số này, gần 4,9 GW đến từ năng lượng mặt trời.

Theo PV