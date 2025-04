Chiều 21/4, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 1/2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389).

Phó Thủ tướng cho rằng, một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại thời gian qua như vụ sữa giả tại Hà Nội, thuốc giả tại Thanh Hóa, hay sản xuất cà phê bột giả và sử dụng chất cấm trong sản xuất giá đỗ tại Đắk Lắk đã gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn được bày bán công khai ở nhiều nơi, gia tăng trên sàn thương mại điện tử với quy mô lớn; tình trạng vận chuyển hàng cấm, hàng giả xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên là do sự thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cơ chế, chính sách còn sơ hở, bất cập tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, nhất là việc trao đổi thông tin, giám sát hàng hóa từ biên giới vào nội địa.

Phó Thủ tướng quán triệt, trong bối cảnh các nước thay đổi chính sách, nhất là chính sách thuế và Việt Nam bước sang giai đoạn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế thì công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả càng cần được coi trọng hơn.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình với các ý kiến cho rằng, sự phát hiện, tố cáo của người dân cùng với sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng chức năng có ý nghĩa rất quan trọng để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông nhất trí với đề xuất lực lượng công an, biên phòng phối hợp xây dựng đề án nâng cao năng lực phòng, chống ma tuý.

Liên quan vụ việc chiến sỹ công an tỉnh Quảng Ninh hi sinh trong lúc bắt giữ đối tượng mua bán trái phép ma túy, Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi tới gia đình liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, Công an tỉnh Quảng Ninh và toàn thể lực lượng Công an nhân dân.

Ông cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.