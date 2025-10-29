Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025. Danh hiệu là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình hơn 15 năm cống hiến không ngừng của bà trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp, đồng thời khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh và hội nhập quốc tế.

Bà Tô Thị Lý - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam

Xuất thân trong môi trường học thuật nghiêm túc, bà Tô Thị Lý là người luôn đặt tri thức làm nền tảng cho mọi thành công. Theo Shengli Việt Nam, bà Lý đã tốt nghiệp 3 bằng cử nhân gồm Tài chính - Ngân hàng, Kế toán (Đại học Thăng Long) và Tiếng Anh (Đại học Hà Nội); đồng thời hoàn thành bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân và được Hiệu trưởng trao giấy khen vì đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, bà đang tiếp tục theo học Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội, nhằm mở rộng góc nhìn pháp lý trong công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp.

Bà Tô Thị Lý tham dự diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam - Malaysia tại Malaysia

Sự nghiệp của bà Tô Thị Lý gắn liền với những dấu ấn đáng kể trong ngành tài chính và sản xuất công nghiệp. Trước khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Shengli Việt Nam, bà từng là đảm nhận phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng, nơi bà thể hiện năng lực lãnh đạo xuất sắc và khả năng điều hành linh hoạt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Bà Tô Thị Lý tham dự hội nghị thượng định cấp cao ASEAN (ABIS) tại thủ đô Kulalumpua, Malaysia ngày 26/10/2025

Từ năm 2020, trên cương vị Phó Tổng Giám đốc vận hành nguồn vốn và tài sản của Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, bà Lý đã cùng ban lãnh đạo định hướng chiến lược tài chính bền vững, tối ưu hóa nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh. Bằng tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh quyết đoán, bà đã góp phần đưa thương hiệu Thép Mỹ - VMS trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực thép đặc biệt tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Bà Tô Thị Lý nhận giải thưởng Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2025

Bà Lý tâm niệm: “Một nhà lãnh đạo không chỉ quản trị bằng lý trí, mà còn phải thấu hiểu bằng trái tim”. Chính triết lý đó đã giúp bà xây dựng được một tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, nhân văn, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển và được tôn trọng. Bên cạnh sự nghiệp, bà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường và hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, coi đó là sứ mệnh của một nhà lãnh đạo sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Á hậu – Doanh nhân Tô Thị Lý

Không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, năm 2025 bà Tô Thị Lý còn được vinh danh Á hậu Mrs Grand Vietnam 2025, khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại - dung hòa giữa sắc đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái.

(Nguồn: Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam)