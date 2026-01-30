Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) làm Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đỗ Đức Quế được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Ông Đỗ Đức Quế sinh năm 1981, quê ở tỉnh Phú Thọ. Ông có học vị Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học, từng công tác nhiều năm tại Trường THPT Hạ Hòa, Trường THPT Thạch Kiệt và Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, ông được luân chuyển về Bộ GD-ĐT giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Đến tháng 3/2025, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Đỗ Đức Quế được phân công giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông.

Trước đó, ngày 28/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hồng Lựu, quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Như vậy, sau gần một năm khuyết chức danh Giám đốc, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có Giám đốc mới.