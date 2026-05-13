Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ phơi lúa lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông. Khi bị tài xế xe tải phản ánh, người này đã dùng cào đe dọa, tấn công khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra trên tuyến đường dân sinh thuộc xóm 10, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm xảy ra sự việc, một phần lớn mặt đường bị chiếm dụng để phơi lúa. Khi xe tải lưu thông qua khu vực này, tài xế đã nhắc nhở và dùng điện thoại quay lại sự việc.

Sau đó, một người phụ nữ cầm cào phơi lúa lao về phía tài xế với thái độ hung hăng.

Hình ảnh bà Q. cầm cào lao vào đe dọa, tấn công tài xế. Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc phơi nông sản lấn chiếm lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời, hành vi dùng vật dụng tấn công người khác cần được cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Can Lộc cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã xuống hiện trường làm việc với người phụ nữ và tài xế liên quan.

Bà Q. làm việc với công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh, người phụ nữ xuất hiện trong video là bà Trần Thị Q. (SN 1963, trú thôn 10, xã Can Lộc). Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà Q. thừa nhận hành vi như nội dung clip phản ánh.

“Công an xã đã yêu cầu bà Q. thu dọn số lúa phơi lấn chiếm lòng đường, đồng thời tiếp tục xác minh các hành vi liên quan”, lãnh đạo xã Can Lộc thông tin.

Công an yêu cầu bà Q. gom lúa phơi giữa đường. Ảnh: CACC

Theo Công an xã Can Lộc, đơn vị cũng đã làm việc với tài xế liên quan; bước đầu xác định người điều khiển phương tiện không bị thương tích, phương tiện không hư hỏng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.