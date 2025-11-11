Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M. (SN 1958, trú thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, Ninh Bình) về tội Cản trở giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: CACC

Trước đó, để có diện tích phơi thóc trên tuyến đường 482E (đoạn qua thôn Khê Thượng), bà M. đã dùng gạch, đá và cục bê tông chắn ngang đường. Hậu quả, một phụ nữ đi xe máy va vào chướng ngại vật và tử vong tại chỗ.

Luật sư Vũ Anh Tuấn, Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết phơi nông sản trên đường, đặt vật cản trên lòng đường là hành vi bị nghiêm cấm. Tùy vào mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2025), hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông - lâm - hải sản trên đường bộ sẽ bị xử phạt, đối với cá nhân: từ 100.000 - 200.000 đồng; đối với tổ chức: từ 200.000 - 400.000 đồng.

Ngoài ra, người vi phạm phải di dời toàn bộ vật cản ra khỏi lòng đường, lề đường, vỉa hè và khôi phục tình trạng ban đầu. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng như vụ việc ở Ninh Bình, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ.

Luật sư Tuấn nhấn mạnh, vụ án này là bài học đắt giá, cảnh tỉnh người dân tại nhiều vùng nông thôn - nơi thói quen phơi nông sản trên lòng đường vẫn còn phổ biến. “Đường bộ là không gian công cộng cho phương tiện lưu thông. Việc chiếm dụng dù chỉ vài mét cũng có thể cướp đi sinh mạng con người”, ông Tuấn lưu ý.

Luật sư khuyến cáo, người dân nên phơi nông sản ở nơi an toàn, như sân nhà, sân hợp tác xã, sân đình hoặc khu vực được chính quyền địa phương cho phép tạm thời.

Cũng theo ông Vũ Anh Tuấn, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông, đặc biệt trong mùa thu hoạch nông sản. Đồng thời, lực lượng chức năng cần tuần tra thường xuyên, xử lý kịp thời các trường hợp phơi nông sản, họp chợ hoặc buôn bán trên lòng đường. Các địa phương cũng nên bố trí khu vực phơi nông sản tập trung, có sân bãi hoặc mái che tạm để người dân sử dụng một cách an toàn.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng cần đặc biệt cảnh giác khi di chuyển qua vùng nông thôn vào mùa thu hoạch. Cụ thể, khi đi qua khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, đảm bảo đèn chiếu sáng ban đêm và chủ động phòng tránh vật cản bất ngờ.