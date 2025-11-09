Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M. (SN 1958, trú thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cản trở giao thông đường bộ”.

Hiện trường chặn gạch đá, bê tông để phơi thóc lúa khiến một người phụ nữ tông vào tử vong. Ảnh: CACC

Trước đó, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E, thuộc thôn Khê Thượng, bà M. đã dùng cục bê tông, gạch đá chặn đường. Hậu quả của hành vi này là một phụ nữ điều khiển xe máy đâm vào bê tông, gạch đá và tử vong do tai nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Công an xã Yên Khánh tiến hành điều tra làm rõ và xác định bà M. vi phạm về cản trở giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua đây, công an cũng khuyến cáo người dân không nên lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu, phơi thóc lúa, dừng đỗ xe sai quy định...

Hành vi này không chỉ cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông, mà còn trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.