Ngày 28/1, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah, sau khi ghi nhận thông tin về các ca bệnh tại Ấn Độ.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ngay tại các cửa khẩu, tại cơ sở y tế, tại cơ quan, đơn vị và tại cộng đồng.

Giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh như Ấn Độ và các vùng lân cận, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và xử lý kịp thời ngay tại cửa khẩu.

Du khách đến sân bay Đà Nẵng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng được giao làm đầu mối cập nhật thông tin dịch bệnh trong nước và quốc tế; tham mưu triển khai công tác truyền thông phòng, chống dịch; đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó với dịch bệnh do virus Nipah tại các cửa khẩu trên địa bàn.

Ngành y tế thành phố cũng yêu cầu chú trọng quan sát, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi bất thường, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc có hành trình liên quan đến Ấn Độ thông qua TP Hà Nội, TPHCM hoặc quá cảnh qua nước thứ ba...

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các ca nghi ngờ ngay từ khâu tiếp đón, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, thành phố là trung tâm du lịch lớn, lượng khách ra vào cao, ngành y tế ưu tiên giám sát chặt chẽ đường hàng không, nhất là dịp cao điểm Tết.