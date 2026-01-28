Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương vừa ký ban hành văn bản khẩn gửi UBND các xã, phường; các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh do virus Nipah.

Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ ngày 27/12/2025 đến 26/01/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định, tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.

Tại Việt Nam, bệnh do virus Nipah thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A) theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Đến nay, nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho lực lượng y tế tham gia đáp ứng dịch bệnh nhóm A, cùng các vật tư, trang thiết bị cần thiết khác.

Các trạm y tế được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế trong và ngoài công lập để giám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt lưu ý các trường hợp có biểu hiện viêm não, suy hô hấp cấp tính kèm yếu tố dịch tễ liên quan đến virus Nipah như đi, đến hoặc trở về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người nghi mắc hoặc mắc bệnh.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, các trạm y tế phải báo ngay cho CDC Hà Nội để kịp thời khoanh vùng, xử lý.

Hà Nội kích hoạt phương án phòng dịch bệnh do virus Nipah. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện điều tra, khai thác tiền sử dịch tễ đối với các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah.

Khi phát hiện ca nghi ngờ, các cơ sở phải thông báo ngay cho CDC Hà Nội hoặc trạm y tế địa phương để phối hợp xử lý theo quy định.

Các đơn vị y tế cần chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế, khu vực cách ly phục vụ cấp cứu, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn; đồng thời tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về chẩn đoán, điều trị và phòng, chống lây nhiễm virus Nipah. Việc báo cáo các trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Tăng cường giám sát tại sân bay Nội Bài

CDC Hà Nội được giao tăng cường giám sát người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là những người đến, đi, về từ vùng có dịch như Ấn Độ (nhất là bang Tây Bengal), thông qua đo thân nhiệt tự động và các biện pháp chuyên môn nhằm phát hiện sớm, cách ly, điều tra dịch tễ và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Đơn vị này cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến dịch trên thế giới và trong nước; phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu, xét nghiệm chẩn đoán khi có ca nghi ngờ; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng hóa chất, phương tiện, trang bị phòng hộ cá nhân và phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin kịp thời, chính xác tới người dân.