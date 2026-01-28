Sáng 28/1, Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Nipah phù hợp với mức nguy cơ hiện nay, sau khi nhận thông tin về các ca bệnh được ghi nhận tại bang West Bengal (Ấn Độ)

Tăng cường giám sát tại cửa khẩu

Theo đó, Sở Y tế TPHCM sẽ tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua các khu vực có ghi nhận bệnh Nipah. Các trường hợp có biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp hoặc thần kinh bất thường sẽ được theo dõi chặt chẽ và chuyển ngay về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM) để cách ly, chẩn đoán và điều trị theo quy định.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới được chỉ đạo sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Nipah. Đơn vị cũng sẽ tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến bệnh Nipah cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Virus Nipah lây từ dơi ăn quả có thể gây ra dịch bệnh ở người. Ảnh: HCDC

Tuân thủ nghiêm biện pháp phòng hộ

Tất cả cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc biệt, các đơn vị cần lưu ý những trường hợp viêm não cấp tính chưa rõ nguyên nhân, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ và chủ động hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Đối với người từ khu vực có dịch bệnh trở về Việt Nam, Sở Y tế khuyến cáo chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày sau khi nhập cảnh; liên hệ ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà; đồng thời hợp tác với các hoạt động giám sát y tế tại cửa khẩu và cộng đồng.

Người đi công tác đến những khu vực có dịch bệnh cần tránh tiếp xúc với dơi ăn quả, lợn và các động vật có biểu hiện bệnh; không sử dụng thực phẩm, đồ uống có nguy cơ nhiễm chất thải của dơi; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Nếu có biểu hiện sốt, đau đầu, ho, khó thở hoặc rối loạn ý thức trong hoặc sau chuyến đi, người dân cần đi khám ngay và thông báo rõ tiền sử đi lại cho cơ sở y tế.

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 26/1/2026, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Các hoạt động giám sát dịch tễ bệnh do virus Nipah đã được triển khai liên tục trong nhiều năm qua và đến nay chưa ghi nhận virus Nipah lưu hành trong cộng đồng.

Tại TPHCM, các nghiên cứu chuyên sâu sử dụng kỹ thuật hiện đại như metagenomics, PCR, khối phổ do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thực hiện trên các bệnh nhân viêm não tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đều không phát hiện virus Nipah.

Sở Y tế cho biết mặc dù nguy cơ bùng phát dịch Nipah tại TPHCM hiện nay không cao, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vẫn tồn tại trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.

"Người dân cần chủ động cập nhật thông tin chính thống, nâng cao ý thức phòng bệnh, đồng thời không nên lo lắng quá mức, tránh tâm lý hoang mang không cần thiết", Sở Y tế khuyến cáo.

Tăng cường giám sát tại sân bay Nội Bài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội được giao tăng cường giám sát người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là những người đến, đi, về từ vùng có dịch như Ấn Độ (nhất là bang Tây Bengal), thông qua đo thân nhiệt tự động và các biện pháp chuyên môn nhằm phát hiện sớm, cách ly, điều tra dịch tễ và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Đơn vị này cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến dịch trên thế giới và trong nước; phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu, xét nghiệm chẩn đoán khi có ca nghi ngờ; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng hóa chất, phương tiện, trang bị phòng hộ cá nhân và phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin kịp thời, chính xác tới người dân.