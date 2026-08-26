Ngày 26/8, Công an xã Tuy Phước Tây đã có báo cáo đề xuất Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với VKSND khu vực 2 khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại tài sản xảy ra cùng ngày tại thôn Cảnh An.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h20 ngày 26/8, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ông Nguyễn Thanh B. (SN 1972, trú thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây) đã dùng xăng đốt nhà quán của bà Trần Thị H. (41 tuổi, trú cùng thôn).

Sau khi phóng hỏa đốt nhà, ông B. nhảy vào ôm bà H., đứng giữa đám cháy với mục đích tự sát. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã kịp thời giải cứu, đưa hai người ra ngoài.

Vụ việc khiến ông B. và bà H. bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai. Nhà quán của bà H. cùng tài sản bên trong bị cháy, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại để xử lý theo quy định.