Ngày 7/1, Công an phường Long Hoa phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra vụ phóng hỏa nghiêm trọng xảy ra tối qua (6/1) tại một căn nhà trong hẻm 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức, khiến hai người tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là ông N.M.N. (54 tuổi) và bà N.K.D. (49 tuổi), đều cư trú tại địa phương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 6/1, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà trong hẻm 13. Ngay lập tức, họ hô hoán dập lửa và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Hoa đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan liên quan để khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân.

Theo xác minh ban đầu của công an, ông N. đã đổ xăng lên người bà D. rồi châm lửa, dẫn đến cả hai bị bỏng nặng.

Ông N. và bà D. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, cả hai tử vong sau đó.

Một lãnh đạo UBND phường Long Hoa cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.