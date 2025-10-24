Chiều 24/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định được người gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà ở xã Mỹ Lợi khiến hai người bị thương là Nguyễn Tự Lực (40 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Đồng Tháp).

Theo điều tra, rạng sáng hôm nay, bà N.T.B.T. (41 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi - vợ cũ của Lực) và ông N.V.K. (41 tuổi, ngụ xã Long Khánh) ngủ trong căn nhà ở xã Mỹ Lợi. Thời điểm đó, có người ở bên ngoài dùng dây kim loại buộc cửa nhà rồi châm lửa đốt.

Người dân phát hiện sự việc, phá cửa và đưa ông K., bà T. đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe hai người đã ổn định.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: E.X

Tại hiện trường, căn nhà bị cháy một phần, xe máy và nhiều vật dụng bên trong bị thiêu rụi. Nhận tin báo, Công an xã Mỹ Lợi đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Tự Lực là người gây ra vụ phóng hỏa nói trên. Sau khi gây án, Lực được phát hiện đã tử vong tại một quán cà phê ở ấp Lợi Tường (xã Mỹ Lợi).

Theo công an, Lực mang xăng đến nhà vợ cũ rồi châm lửa đốt. Sau khi gây án, Lực dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ điện để tự tử.

Lực và bà T. từng là vợ chồng, có hai con chung, đã ly hôn gần một năm. Gần đây, Lực cho rằng vợ cũ không quan tâm con cái nên nhiều lần trách móc bà.