Ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) do phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, nhóm người ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu đã thành lập Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An).

Sau khi đi vào hoạt động, nhóm này tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn cho bệnh nhân.

Theo cơ quan điều tra, tại phòng khám, nhiều bệnh nhân được thông báo mắc các bệnh lý nghiêm trọng hoặc có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, thậm chí ung thư nếu không điều trị ngay. Những thông tin này được cho là nhằm tạo áp lực tâm lý để buộc người bệnh lựa chọn các gói điều trị có chi phí cao.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước khi bị cơ quan công an điều tra, theo thông tin trên Cổng thông tin của Sở Y tế Nghệ An, tháng 1/2025, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Y học Nghệ An.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 86 triệu đồng do không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề theo quy định; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn đình chỉ hoạt động của phòng khám trong thời hạn 2 tháng. Đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Phan Hữu Khoa, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở, trong thời hạn 1 tháng.