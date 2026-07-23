Ngày 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu thành lập Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. Nhóm này tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Bảng giá dịch vụ tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. Ảnh: CACC

Dưới danh nghĩa khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, các đối tượng bị cáo buộc tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn được sử dụng là cố tình "vẽ bệnh", bố trí từ 3-4 nhân viên liên tục tư vấn "thổi phồng" mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, mắc ung thư nếu không điều trị ngay. Qua đó, các đối tượng tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo của người dân tới khám rồi hút ngược trở lại nhằm tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo họ bị viêm nhiễm nặng. Ngoài ra, các đối tượng bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung của người tới khám rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giống mưng mủ, từ đó kết luận họ mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí, một số trường hợp còn bị dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn khiến họ tin rằng đang mắc bệnh nguy hiểm.

Sau đó, các đối tượng thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo các "gói điều trị" khác nhau. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin, cảnh giác trước các chiêu trò lợi dụng hoạt động khám, chữa bệnh để lừa đảo, trục lợi.