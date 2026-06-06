Ngày 6/6, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, tại Kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO (MAB-ICC) diễn ra ở Paraguay, Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Đây là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam được UNESCO ghi danh, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhận danh hiệu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận đối với Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: T.Đ

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 515.830ha, gồm vùng lõi 123.326ha, vùng đệm 220.055ha và vùng chuyển tiếp 172.449ha, với quy mô dân số hơn 159.300 người.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc được UNESCO công nhận không chỉ góp phần nâng cao vị thế quốc tế của khu di sản mà còn mở ra nhiều cơ hội trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Phát biểu về sự kiện, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, danh hiệu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới là niềm tự hào của địa phương và Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn các giá trị thiên nhiên quý giá cho các thế hệ mai sau.

Bách xanh đá ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: N.H

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, UNESCO và các tổ chức quốc tế nhằm triển khai hiệu quả các cam kết bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Việc UNESCO công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới các danh hiệu quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với bảo vệ môi trường, gìn giữ đa dạng sinh học và phát triển bền vững.