“Náo hôn” là một nghi lễ truyền thống của Trung Quốc, xuất hiện từ thời nhà Hán, khoảng hơn 2.000 năm trước, mang ý nghĩa “náo động phòng cưới".

Đây được cho là cách để phá vỡ sự ngại ngùng giữa cô dâu và chú rể bởi trước kia, nhiều cặp đôi kết hôn do mai mối, rất hiếm hoặc không được gặp mặt bạn đời cho đến ngày cưới.

Ngày nay, phong tục này vẫn thường xuất hiện trong các đám cưới truyền thống ở Trung Quốc, đặc biệt ở các vùng nông thôn.

2 phù dâu bị trói và cưỡng hôn trong đám cưới ở Thiểm Tây. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, theo thời gian, không ít vụ bắt nạt cực đoan trong đám cưới được ghi nhận từ phong tục này, khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, trong một đám cưới được tổ chức ở Tân Châu, Hàm Dương (Thiểm Tây), 2 phù dâu bị trói chặt vào xe đạp. Những khách mời xung quanh liên tục ấn đầu một người đàn ông vào cưỡng hôn 2 cô gái. Dù những người trong cuộc ra sức kêu cứu, song không ai giúp đỡ, thậm chí tỏ thái độ cười cợt, làm ngơ.

Ngay khi những hình ảnh về vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận, cơ quan chức năng thành phố Tân Châu đã lập tức cử cán bộ tới hiện trường, xác minh làm rõ.

"Tại các đám cưới ở địa phương thường có tục náo hôn với những trò đùa vui, nhưng chắc chắn không khiếm nhã, thô tục như vụ việc vừa qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm để bảo vệ quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng cũng như đảm bảo trật tự xã hội", đại diện thành phố cho biết.

Vụ việc ở Sơn Tây năm 2024. Ảnh: Sohu

Trước đó vào tháng 9/2024, một cô dâu ở tỉnh Sơn Tây, cũng đã bị bạn bè chú rể trói vào cột điện trong đám cưới. Vụ việc gây phẫn nộ khi nạn nhân liên tục khóc lóc, cầu cứu nhưng không ai can thiệp.

Chính quyền nhiều địa phương ở quốc gia tỷ dân đang cố gắng xóa bỏ các hủ tục này. Vào năm 2021, chính quyền thành phố Châu Bình, tỉnh Sơn Đông đã cấm các "hành vi thô tục tại đám cưới" đồng thời kêu gọi "cải cách các truyền thống đám cưới".

Tờ Dezhou Daily bình luận: “Những trò đùa thô tục trong đám cưới không phải là phong tục, mà là sự hiểu sai về phong tục. Chúng tôi kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội cùng chung tay nói không với những trò đùa thô tục này”.