Khi đô thị hóa cần đi cùng những tán cây xanh

Quy Nhơn đang bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ. Dọc theo bờ biển và các khu vực lân cận, hàng loạt dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông liên tục được triển khai, kéo theo dòng dân cư mới, dòng vốn đầu tư mới và cả những kỳ vọng mới về diện mạo đô thị. Nhưng cùng với tốc độ phát triển đó, một câu hỏi cũng dần trở nên cấp thiết hơn: làm sao để đô thị phát triển hơn mà vẫn giữ được không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên?

Đây không còn là câu chuyện riêng của Quy Nhơn. Trên bình diện rộng hơn, nhiều nhà phát triển đô thị tại Việt Nam và thế giới đã bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của mình: không chỉ là người xây dựng công trình, mà còn là người kiến tạo môi trường sống, nơi cây xanh, không gian công cộng và sự gắn kết cộng đồng được xem là một phần không thể tách rời của chất lượng đô thị, chứ không phải một hạng mục "làm thêm cho đẹp".

Phối cảnh dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn. Nguồn: Phú Gia

Trong bối cảnh đó, "Hành trình gieo bóng mát" ra đời như một lời khẳng định của Phú Gia: gắn bó với một địa phương không chỉ dừng lại ở việc phát triển dự án, mà còn là trách nhiệm chăm chút cho môi trường và cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện. Thông điệp của chương trình: "Vun gốc lành, đón đô thị xanh" cũng phần nào gói gọn tinh thần đó: mỗi hành động nhỏ hôm nay, nếu được vun đắp đúng cách, sẽ trở thành nền tảng cho một đô thị đáng sống trong tương lai.

Mỗi cây xanh, một đóng góp cho quỹ cộng đồng

Khác với một sự kiện trồng cây thông thường, "Hành trình gieo bóng mát" được Phú Gia thiết kế như một ngày hội cộng đồng thực sự. Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 500 khách mời, bao gồm đại diện chính quyền địa phương, các hội đoàn thể tại Quy Nhơn, cùng đông đảo khách hàng, đại lý và đối tác của Phú Gia. Sự tham dự đa dạng này cho thấy cách tiếp cận của doanh nghiệp: một chương trình vì cộng đồng cần có sự chung tay của cả cộng đồng, chứ không chỉ là hoạt động nội bộ của một doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý nhất của chương trình nằm ở cơ chế đóng góp đi kèm: mỗi cây xanh được trồng trong sự kiện sẽ đồng thời được chủ đầu tư Phú Gia đóng góp 100.000 đồng vào quỹ cộng đồng tại địa phương - phường Quy Nhơn Nam. Đây là cách làm giúp hoạt động trồng cây không dừng lại ở giá trị biểu tượng hay hình ảnh truyền thông, mà trực tiếp chuyển hóa thành nguồn lực cụ thể, có thể đo đếm được, để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại Quy Nhơn trong thời gian tới.

Cách làm này cũng phần nào phản ánh sự thay đổi trong tư duy tổ chức hoạt động cộng đồng của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay: từ những chương trình mang tính thời điểm, gắn với sự kiện giới thiệu sản phẩm, chuyển dần sang những sáng kiến có cơ chế vận hành rõ ràng, đo lường được tác động và có khả năng duy trì lâu dài.

Bước khởi đầu cho một hành trình dài hơi

Với Phú Gia, "Hành trình gieo bóng mát" được xác định không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình vì cộng đồng và môi trường mà doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai tại các dự án của doanh nghiệp trong thời gian tới. Với sự kiện tại Quy Nhơn lần này, Phú Gia mong muốn đóng góp vào hành trình xây dựng và gìn giữ thành phố biển xanh, sạch, nên thơ; đồng thời chung tay cùng cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương vun đắp một đô thị phát triển, nơi tăng trưởng kinh tế luôn song hành với bình an, thịnh vượng và các giá trị bền vững.

Định hướng này cũng gắn liền với sự hiện diện của Phú Gia tại Quy Nhơn thông qua dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn, nơi doanh nghiệp đang đặt mục tiêu không chỉ hoàn thiện một khu đô thị, mà còn xây dựng một không gian sống gắn bó với cộng đồng và môi trường xung quanh.

Phối cảnh dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn. Nguồn: Phú Gia

Theo đại diện Phú Gia, việc lựa chọn khởi động chuỗi hoạt động cộng đồng ngay tại Quy Nhơn, thay vì một địa bàn khác, thể hiện định hướng gắn bó và đầu tư nghiêm túc trong dài hạn tại địa phương của doanh nghiệp.

Sự kiện "Hành trình gieo bóng mát" dự kiến diễn ra vào ngày 1/8/2026 tại Quy Nhơn. Thông tin chi tiết về chương trình, cũng như các hoạt động tiếp theo trong chuỗi sáng kiến vì cộng đồng và môi trường của Phú Gia, sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Bích Đào