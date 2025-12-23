Trường Tiểu học An Thới 1 vừa gửi báo cáo đến UBND đặc khu Phú Quốc và Sở GD-ĐT tỉnh An Giang liên quan đến thông tin phụ huynh phản ánh giáo viên có hành vi tác động đến học sinh, được đăng tải trên mạng xã hội.

Phụ huynh đăng tải thông tin, hình ảnh con bị giáo viên véo chảy máu tai lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo, khoảng 16h10 ngày 19/12, trong giờ học tại lớp 1/2 do cô T.T.T. làm giáo viên chủ nhiệm, em T.T.K. viết bài nhiều lần chưa đúng yêu cầu. Giáo viên đã đến gần, cầm tay học sinh để hướng dẫn sửa bài. Tuy nhiên, sau đó em K. vẫn tiếp tục viết sai.

Do không kiềm chế được cảm xúc, cô T. đã có hành vi véo tai học sinh và không phát hiện việc em K. bị trầy xước, chảy máu nên vẫn tiếp tục hướng dẫn các học sinh khác viết bài đến hết giờ học.

Khi con tan trường về nhà, phụ huynh phát hiện em K. có vết thương và đã liên hệ với cô T. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà học sinh, trình bày lại sự việc, gửi lời xin lỗi gia đình và học sinh, đồng thời bôi thuốc cho em K. Bố của học sinh đã chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo, còn mẹ học sinh K. không tiếp chuyện cô.

Sau đó, phụ huynh chở em K. đến gặp cô hiệu trưởng trình bày sự việc. Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp nhận ý kiến của phụ huynh, động viên phụ huynh, thay mặt cô giáo xin lỗi và kiểm tra viết thương của học sinh, thấy có trầy xước phía tai, nhưng lúc này không chảy máu.

Trong trao đổi với phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ yêu cầu cô giáo tường trình, trích xuất camera để kiểm tra và trả lời phụ huynh.

Đến ngày 20/12, phụ huynh em K. đăng tải hình ảnh vết thương của con lên mạng xã hội. Sau khi nhận được thông tin bài đăng, nhà trường đã đến gặp phụ huynh, bản thân cô giáo cũng xin lỗi, thừa nhận vì không kiềm chế được mà có hành động việc làm chưa đúng với học sinh. Sau đó, phụ huynh đã gỡ bài.

Trong báo cáo gửi các cơ quan chức năng, lãnh đạo Trường Tiểu học An Thới 1 khẳng định: “Những hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự học sinh là điều nhà trường nghiêm cấm. Nhà trường tiếp tục làm rõ vụ việc và sẽ xử lý theo đúng mức độ vi phạm của giáo viên”.