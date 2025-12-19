Ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Cụ thể, UBND xã Kim Ngân xác định 2 lãnh đạo nhà trường có những vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường và uy tín của ngành giáo dục địa phương. Trên cơ sở đó, UBND xã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

41 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngày 26/9. Ảnh: CTV

Để hoạt động dạy và học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy không bị gián đoạn, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của nhà trường trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự hiệu trưởng theo quy định.

Trước đó, theo kết luận của cơ quan chức năng, lúc 16h30 ngày 25/9, bếp ăn bán trú của trường đã chế biến món cá chim kho phục vụ bữa tối cho 75 học sinh. Đến ngày hôm sau, 41 học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy điều trị.

Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện xác định món cá chim kho nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cho 41 học sinh.

Sau đó, UBND xã Kim Ngân đã ra 2 quyết định đình chỉ công tác liên tiếp đối với Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, phụ trách bếp ăn bán trú để phục vụ xác minh vụ việc.

Với các vi phạm trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng số tiền 196,5 triệu đồng.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho 41 học sinh bị ngộ độc, khẩn trương khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, quyết định này giao cho ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, và buộc phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Quá thời hạn mà trường học không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phải nộp.