Thời gian gần đây, dư luận xã hội bày tỏ nhiều ý kiến, thắc mắc liên quan đến tính minh bạch của dự án “Nuôi Em” (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn) do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, cũng như một số dự án cùng tên tại các địa phương.

Một số thông tin cho rằng các dự án này được “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia”, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam).

Về vấn đề này, chia sẻ với VietNamNet, đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho hay Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án “Nuôi Em”.

“Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này. Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện. Dự án 'Nuôi Em' do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia tổ chức, giám sát hay điều phối dự án. Hội đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ ‘thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia’ trong truyền thông dự án”, đại diện Hội LHTN Việt Nam thông tin.

Đại diện Hội LHTN cho hay, trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội tại vùng khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nguồn huy động bởi nhóm của ông Hoàng Hoa Trung. Các khoản tiếp nhận này đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những nội dung này không phải là hoạt động thuộc dự án “Nuôi Em”, mà là các công trình riêng biệt có sự phối hợp theo từng thỏa thuận cụ thể.

Đại diện LHTN Việt Nam cũng cho biết, Dự án “Nuôi Em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga tự tổ chức, không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

“Bà Đỗ Thị Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung. Chức danh này chỉ mang tính điều phối trong nội bộ mạng lưới, không phải là căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào. Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để vận động tài chính cho dự án cá nhân là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm”, vị này nói.

Hội LHTN Việt Nam nhận thấy nhu cầu hoạt động thiện nguyện tự phát trong cộng đồng là rất lớn và phần lớn mang lại giá trị tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cần có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện. Do đó, Hội kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành quy định để các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, các tổ chức có đủ cơ sở pháp lý trong triển khai các hoạt động tình nguyện.

“Trong thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng. Trung ương Hội LHTN Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai hiệu quả, lan toả”, vị này nói.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng đề nghị các tổ chức và cá nhân tiếp tục phản ánh khách quan, đồng thời chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về những nội dung liên quan đến dự án “Nuôi Em”.