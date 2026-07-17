Lễ trao giải là một hoạt động trong Diễn đàn Phát triển bền vững ngành Xây dựng Việt Nam 2026 do Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

VSCF Award 2026 là giải thưởng có chuyên môn và uy tín cao, trải qua quá trình đánh giá độc lập nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tích cực trong chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh, trách nhiệm xã hội và có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực kiến tạo không gian sống xanh, bền vững mà Phú Mỹ Hưng luôn hướng đến.

Tại sự kiện, dấu ấn xanh của Phú Mỹ Hưng càng được khẳng định khi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới trao Chứng nhận Công trình Xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) cho hai dự án căn hộ Triton Crown (Lô CR9) và Casa Luna (Lô CN8-2). Đây là hai dự án căn hộ cao cấp, vừa được Phú Mỹ Hưng khởi công trong nửa đầu năm 2026, với thiết kế hiện đại, tối ưu hóa năng lượng và không gian xanh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chứng nhận EDGE.

Triton Crown và Casa Luna nằm trong số những dự án khởi đầu cho chiến lược Phú Mỹ Hưng 2.0 - giai đoạn nâng tầm chất lượng đô thị và trải nghiệm sống thông qua hệ thống công trình hạ tầng, dự án nhà ở cao cấp và dịch vụ tiện ích - góp phần hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững và không ngừng nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân của Phú Mỹ Hưng.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)