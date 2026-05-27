Chương trình diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” 2026 hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động vui chơi và trải nghiệm dành cho thiếu nhi.

Sau 14 lần tổ chức, Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng được nhiều gia đình chờ đón vào mỗi dịp hè. Tiếp nối hành trình đó, ngày hội năm nay tiếp tục hướng đến việc xây dựng một sân chơi lành mạnh, nơi trẻ em được học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế, đồng thời tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng vui chơi và gắn kết.

Lấy cảm hứng từ thông điệp “Chơi để học”, không gian chương trình được thiết kế thành ba khu vực trải nghiệm chính, khuyến khích trẻ phát triển tư duy, kỹ năng và thể chất thông qua các hoạt động tương tác đa dạng.

Tại Khu A - Chơi để sáng tạo, các em nhỏ sẽ được khám phá khoa học, thiên nhiên, nghệ thuật và công nghệ thông qua nhiều hoạt động hấp dẫn như khảo cổ, giải mã mẫu vật, truy tìm manh mối, thử tài sa khoáng, đấu trí cùng robot, du hành vũ trụ hay sáng tạo tranh cát. Những trải nghiệm này được kỳ vọng sẽ khơi gợi trí tò mò, khả năng quan sát và tư duy sáng tạo của trẻ.

Trong khi đó, Khu B - Chơi để tự tin mang đến không gian dã ngoại, cắm trại gia đình cùng các trò chơi dân gian được làm mới như ô ăn quan khổng lồ, bịt mắt đập lon, gánh lúa qua cầu… Thông qua các hoạt động tương tác và vận động nhóm, các em có cơ hội rèn luyện sự tự tin, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội. Đây cũng là khu vực tạo điều kiện để phụ huynh đồng hành cùng con thông qua những trải nghiệm chung.

Ở Khu C - Chơi để khỏe mạnh, các bé sẽ được thử sức với các trò chơi vận động liên hoàn và hoạt động thể thao như bắn cung, ném vòng, vượt chướng ngại vật. Đặc biệt, khu vực xe thăng bằng dành cho lứa tuổi mầm non hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài sôi động và thú vị, góp phần khuyến khích trẻ vận động và phát triển thể chất.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, ban tổ chức còn chuẩn bị hàng ngàn phần quà dành cho các em nhỏ tham gia chương trình. Sau khi hoàn thành các thử thách, các bé có thể tích lũy phiếu đổi quà để nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành như balo, bình nước, bánh kẹo, dụng cụ học tập, gấu bông và đồ chơi... Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ và hoạt động giao lưu nhằm tạo thêm không khí sôi động cho ngày hội.

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng Hướng về trẻ em” lần 15-2026 mở cửa tự do, chào đón các bé và gia đình đến vui chơi, trải nghiệm tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày cuối tuần với khung giờ cụ thể từ 15:00 đến 21:00 thứ Bảy, ngày 30/5/2026 và từ 8:00 đến 18:00 Chủ Nhật, ngày 31/5/2026.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)