Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Đan Mạch sau đó tham quan phòng đọc sách, khu vui chơi dành cho trẻ em mầm non; cùng nhau tự tay làm bookmark (thẻ đánh dấu sách).

Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Mary đã nghe giới thiệu khái quát về công trình được khánh thành năm 2011. Đây là một tổ hợp đa chức năng, từ thư viện, nhà văn hóa, xưởng sáng tạo, trung tâm cộng đồng, đến văn phòng dịch vụ công dân, quán cà phê và phòng hòa nhạc.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng khi cùng Hoàng hậu Mary đến thăm nơi từ lâu đã được xem là một không gian của tri thức và văn hóa, kết nối cộng đồng người dân địa phương.

Chia sẻ ấn tượng trước cách làm của địa phương trong việc khuyến khích trẻ em hình thành thói quen đọc sách, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định vai trò quan trọng của sách và việc đọc sách. Dù kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh cách con người tiếp cận thông tin, sách in và văn hóa đọc vẫn giữ giá trị cốt lõi không thể thay thế. Đọc sách là quá trình rèn luyện tư duy phản biện, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và đánh thức sự đồng cảm.

Phu nhân Ngô Phương Ly trao tượng trưng “Tủ sách Việt Nam” tặng thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. Ảnh: TTXVN phát

Mong muốn giới thiệu một cách gần gũi, sinh động về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam qua sách, Phu nhân Ngô Phương Ly thông báo việc trao tặng “Tủ sách Việt Nam” cho thư viện. Tủ sách bao gồm những tác phẩm văn học đã chạm đến trái tim nhiều thế hệ người Việt như “Dế Mèn phiêu lưu ký”, “Đất rừng phương Nam”, bên cạnh đó là truyện cổ tích về nguồn gốc con Rồng cháu Tiên như Lạc Long Quân và Âu Cơ, sự tích Thánh Gióng, cùng nhiều ấn phẩm về lịch sử, địa lý, nghệ thuật, di sản và phong tục tập quán Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ sâu sắc rằng để hiểu một dân tộc, một trong những cách tốt nhất là đọc những cuốn sách của họ; và để xây dựng tình hữu nghị bền lâu giữa hai quốc gia, hãy bắt đầu bằng việc thấu hiểu tâm hồn, lịch sử và giá trị sống của nhau qua từng trang sách.

Mong muốn trong thời gian tới thư viện tiếp tục chia sẻ nhu cầu của bạn đọc, Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định phía Việt Nam sẽ tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều đầu sách hay để tủ sách ngày càng phong phú, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc thông qua những trang sách.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. Ảnh: TTXVN phát

Trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly và Việt Nam đã tặng cho thư viện những đầu sách hay, ý nghĩa, Hoàng hậu Mary nhận định đây là cách làm thiết thực, không chỉ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương mà còn củng cố nền tảng hữu nghị giữa người dân hai nước, vun đắp thêm sự hiểu biết về Việt Nam của người dân Đan Mạch, nhất là thế hệ tương lai, qua những trang sách.

Hoàng hậu Mary chia sẻ đất nước và con người Việt Nam có sự gắn bó đặc biệt với Hoàng gia Đan Mạch qua những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik - thân phụ của Nhà vua - về những năm tháng sinh sống tại Việt Nam. Chia sẻ Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng thân Henrik lúc sinh thời đã nhiều lần sang thăm Việt Nam, Hoàng hậu Mary cho biết bản thân bà vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trong các chuyến đi cùng Nhà vua Frederik X trên cương vị Thái tử kế vị và Thái phi; mong sớm được trở lại Việt Nam.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan phòng đọc sách tại thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. Ảnh: TTXVN phát

Trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị của Hoàng gia Đan Mạch cùng Hoàng hậu Mary, Phu nhân Ngô Phương Ly mong có dịp được sớm đón Nhà vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam; tin rằng nền tảng hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân.

Việc khai trương “Tủ sách Việt Nam” đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao không chỉ là một hoạt động tặng sách thuần túy mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thông qua “Tủ sách Việt Nam”, trẻ em Đan Mạch sẽ có thêm cơ hội nghe kể về đất nước hình chữ S qua chính câu chuyện cổ tích của mảnh đất này.

*Phát biểu tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tối cùng ngày 19/10, Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X đã nhắc đến cuộc thăm thư viện của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu cùng việc trao tặng “Tủ sách Việt Nam”.

Nhà vua cho rằng sách có ý nghĩa lớn, nhất là với tuổi thơ bởi qua từng trang sách, trẻ em không chỉ được học hỏi thêm kiến thức mà còn được nuôi dưỡng thêm trí tưởng. Chia sẻ rằng không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên trong ngôi nhà có truyện kể trước giờ ngủ và giá sách, Nhà vua tin tưởng với những em đó, thư viện địa phương có thể là nơi khơi dậy niềm say mê đọc.

Từ ý nghĩa nhân văn đó, Nhà vua Đan Mạch đã gửi lời cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly về “món quà hào phóng” chính là tủ sách cho BIBLIOTEKET Rentemestervej.

Theo TTXVN