Chiều 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách: “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong kỷ nguyên mới” tại Đại học Copenhagen (ngôi trường có gần 550 năm lịch sử).

Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen, các đại biểu cấp cao Việt Nam và Đan Mạch cùng đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên và những người bạn thân thiết của Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay, với nhiều người Việt Nam, Đan Mạch đã trở nên gần gũi từ những trang cổ tích Andersen - với chú lính chì dũng cảm, cô bé bán diêm với những ước mơ bình dị.

Những câu chuyện đi vào tuổi thơ, ở lại trong ký ức, nhắc mỗi người biết thương yêu, biết gìn giữ hy vọng, biết quan tâm đến những số phận kém may mắn, biết vươn lên trong gian khó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). Ảnh: TTXVN

Cô bé bán diêm của Đan Mạch gần với cô Tấm của Việt Nam. Một hạt đậu nhỏ có thể nảy mầm thành cả một thế giới. Một que diêm cháy trong đêm lạnh có thể mở ra cả một giấc mơ ấm áp. Những truyện cổ tích Đan Mạch có nhiều điểm tương đồng với Sự tích cây vú sữa, Cây tre trăm đốt, Thánh Gióng của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, người Đan Mạch có câu tục ngữ rất đẹp: “Con đường đến nhà một người bạn không bao giờ xa”. Khoảng cách gần 9.000km giữa Hà Nội và Copenhagen chưa bao giờ là rào cản khi hai dân tộc luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành.

Chia sẻ câu chuyện phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm.

Mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng không phải là con số, mà để người dân thụ hưởng thành quả một cách thực chất, công bằng và bình đẳng, để nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam đặc biệt coi trọng bài học từ Đan Mạch về lòng tin xã hội, nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và chính sách ổn định. Ảnh: TTXVN

Về quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự đồng hành quý báu ấy trong thời khắc khó khăn chính là minh chứng cho câu ngạn ngữ “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai”. Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của nhân dân Đan Mạch trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước.

Từ những kết nối ban đầu, quan hệ hai nước đã từng bước mở rộng. Ngày nay, hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam với nhiều dự án tiên phong, quy mô lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Từ chặng đường 55 năm hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ 2 bài học lớn được rút ra. Thứ nhất, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới.

Thứ hai, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại; tiếp nối Đối tác toàn diện (năm 2013) và Đối tác Chiến lược xanh (năm 2023), hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn - nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Việt Nam - Đan Mạch cùng viết tiếp câu chuyện tương lai

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam và Đan Mạch tìm thấy điểm giao thoa cốt lõi: Tinh thần tự chủ, tự cường; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và luôn giữ cánh cửa đối thoại, hợp tác rộng mở.

Coi Đan Mạch là người bạn tin cậy và đối tác quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất nâng tầm hợp tác từ Đối tác Chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn. Đây là bước đi tất yếu nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại ASEAN và EU.

Việt Nam và Đan Mạch không chỉ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ mà còn chia sẻ lợi ích tương đồng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và duy trì thương mại tự do.

Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng phải trở thành lĩnh vực đột phá mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương.

Với tiềm năng lớn còn dư địa mở rộng, mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD nên được nhìn nhận là điểm khởi đầu, chứ không phải đích đến.

Là quốc gia tiên phong trên thế giới về chuyển đổi xanh và năng lượng gió, Đan Mạch sở hữu kinh nghiệm quý báu về quy hoạch không gian và kinh tế biển. Trong khi đó, Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200km cùng tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn hàng đầu khu vực. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp mới và hình mẫu hợp tác năng lượng tái tạo đóng góp vào nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn tạo tiền đề để Đan Mạch trở thành đối tác của ASEAN trong quy hoạch Lưới điện ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương. Việt Nam có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, trong khi Đan Mạch sở hữu nền tảng khoa học và giáo dục xuất sắc - tiêu biểu là Đại học Copenhagen.

Việt Nam đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu mở phân hiệu tại Việt Nam và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thuế, đất đai để phục vụ sinh viên Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Hai nước cần phát triển các nhóm nghiên cứu chung, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh và chia sẻ hạ tầng để hình thành thế hệ trí thức gắn bó lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu dẫn chứng hợp tác hai nước hiện diện sống động từ câu chuyện cổ Andersen, đồ chơi Lego nuôi dưỡng tuổi thơ; những turbine gió thắp sáng mọi nhà đến giai điệu của Michael Learns to Rock vang lên trên sân khấu Việt Nam.

Cuối cùng, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch (đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và sinh viên) chính là cầu nối quan trọng thúc đẩy các cơ hội hợp tác và gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Ảnh: TTXVN

Chung tay đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, Việt Nam và Đan Mạch cùng chia sẻ niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và phương thức giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Người Đan Mạch có câu: “Khi nhiều người cùng chung vai, gánh nặng sẽ hóa nhẹ nhàng”. Người Việt Nam cũng có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Trước những biến động và thách thức toàn cầu, chính sự đồng lòng, chia sẻ tri thức và kề vai sát cánh sẽ giúp hai dân tộc biến mọi thách thức thành cơ hội.

Gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên thì hôm nay là thời điểm để tiếp tục gieo những hạt giống mới.

Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc.