Sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao Huân chương Voi tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - đây là huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Theo TTXVN, xúc động khi được nhận huân chương Hoàng gia cao quý nhất của Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn dành vinh dự to lớn này cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ người dân hai nước đã đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị suốt 55 năm qua và cho những người Việt Nam, Đan Mạch hôm nay đang tiếp nối hành trình, đưa quan hệ hai nước bước sang một chương phát triển mới.

Huân chương mà Nhà vua trao tặng sẽ luôn gợi nhắc về tình cảm quý báu, tình hữu nghị mà Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam, cũng như trách nhiệm kế thừa và phát huy những di sản mà nhiều thế hệ hai nước đã cùng nhau gây dựng.

Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant). Ảnh: TTXVN

Việc Nhà vua Frederik X trao tặng Huân chương Voi nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự coi trọng của Hoàng gia Đan Mạch đối với quan hệ với Việt Nam.

Cũng trong sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng nằm trong khuôn viên pháo đài Kastellet, thủ đô Copenhagen.

Công trình Đài tưởng niệm Anh hùng thể hiện sự tri ân của nhà nước và nhân dân Đan Mạch đối với những người đã tham gia, cống hiến và hy sinh trong các nhiệm vụ quốc tế kể từ năm 1948.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948. Ảnh: TTXVN

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã duyệt đội danh dự. Sau nghi thức đặt vòng hoa trang trọng trước Đài tưởng niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã hy sinh khi thực hiện các nhiệm vụ quốc tế của Đan Mạch.

Năm 2007, Chính phủ Đan Mạch quyết định xây dựng Đài tưởng niệm Anh hùng nhằm ghi nhận những đóng góp, hy sinh của quân nhân, cảnh sát và nhân viên các cơ quan nhà nước tham gia nhiệm vụ quốc tế kể từ năm 1948.

Đài tưởng niệm Anh hùng được khánh thành vào năm 2011, được xây dựng chủ yếu bằng đá granite. Đây là địa điểm tổ chức các hoạt động tưởng niệm, đặt vòng hoa của Hoàng gia, Chính phủ, quân đội Đan Mạch; đồng thời mở cửa cho công chúng tham quan, tưởng nhớ những người đã đóng góp cho các hoạt động hòa bình, an ninh và cứu trợ quốc tế.