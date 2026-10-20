Đan Mạch tự hào là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971.

Chiều 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen tại Cung điện Christiansborg ở Thủ đô Copenhagen.

Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Nhấn mạnh Đan Mạch tự hào là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971, ông Henrik Frandsen tin tưởng chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm cột mốc 55 năm trong quan hệ song phương sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, pháp luật về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch. Ông cho biết Quốc hội Đan Mạch ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và nhu cầu phát triển của Việt Nam. Đồng thời, ông mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp trong khuôn khổ quan hệ Việt Nam - EU.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, các nghị sĩ, trong đó có nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Việt Nam và Đan Mạch sớm nâng tầm quan hệ lên khuôn khổ mới

Ngày 19/10 (giờ địa phương), tại Copenhagen, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp quan trọng vào thành công của chuyến thăm. Ông bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary và các nhà lãnh đạo Đan Mạch dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen. Ảnh: BNG

Đề cập ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch. Khuôn khổ quan hệ mới sẽ tạo động lực mạnh mẽ, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trên cơ sở phát huy sự bổ trợ giữa thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của Đan Mạch với tiềm năng, nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Để đưa những định hướng hợp tác này sớm đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai Bộ Ngoại giao phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, tạo chuyển biến thực chất trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược, nhất là chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ và hạ tầng logistics.

Chia sẻ đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung về triển vọng quan hệ hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, đặc biệt về việc hai nước sẽ sớm nâng tầm quan hệ lên khuôn khổ mới.

Ông tin tưởng trên nền tảng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sẽ phát triển sâu sắc hơn nữa trong những thập kỷ tới.

Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, với hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, tạo ra hơn 20.000 việc làm.

Nhấn mạnh Đan Mạch hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 của EU tại Việt Nam, ông mong muốn phát huy tiềm năng, lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đưa hợp tác song phương đạt những bước tiến cụ thể thông qua triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện gió, công nghệ thực phẩm, năng lượng xanh và cảng biển.