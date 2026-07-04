1. Phụ nữ nước nào ở Đông Nam Á đang sinh ít con nhất?
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Thái Lan
0%
- Singapore0%
- Việt Nam0%
- Malaysia0%Chính xác
Dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Gan Kim Yong tại Quốc hội ngày 26/2/2026, trang Channel News Asia, cho biết Singapore ghi nhận tỷ suất sinh toàn phần (TFR) chỉ còn 0,87 con/phụ nữ, mức thấp nhất trong lịch sử nước này và cũng là thấp nhất khu vực Đông Nam Á.
Đây là năm đầu tiên Singapore giảm xuống dưới mốc 0,9, thấp hơn mức 0,97 của hai năm 2023 và 2024. Với mức sinh này, quy mô mỗi thế hệ mới chỉ bằng chưa tới một nửa thế hệ cha mẹ, làm gia tăng nguy cơ già hóa dân số và suy giảm dân số trong tương lai.
2. Yếu tố nào được xem là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh của nước này thấp nhất Đông Nam Á?
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Thiếu nhà trẻ công lập
0%
- Áp lực tài chính khi nuôi con0%
- Tỷ lệ kết hôn với người nước ngoài cao0%
- Chính phủ giới hạn số con mỗi gia đình0%Chính xác
Chi phí nhà ở, giáo dục và chăm sóc con cái cao khiến nhiều người Singapore trì hoãn việc kết hôn hoặc sinh con, góp phần đẩy mức sinh xuống thấp nhất Đông Nam Á.
Quốc gia này ghi nhận khoảng 27.500 trẻ chào đời trong năm 2025, trong khi 1/5 dân số đã bước sang tuổi 65. Giới chức cảnh báo dân số có thể bắt đầu suy giảm từ đầu những năm 2040 nếu không có giải pháp đột phá.
3. Singapore có phải là quốc gia giàu nhất Đông Nam Á xét theo GDP bình quân đầu người?
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Không, đứng thứ 5
0%
- Không, đứng sau Brunei0%
- Có, đứng số 1 Đông Nam Á0%
- Chưa có xếp hạng0%Chính xác
Singapore là nền kinh tế có GDP bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm cao nhất thế giới. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2025-2026, GDP bình quân đầu người của Singapore đạt khoảng 93.000-99.000 USD, cao vượt xa Brunei và các quốc gia còn lại trong ASEAN.
4. Quốc gia này xếp thứ mấy Đông Nam Á về mức độ an toàn?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo thống kê của Numbeo - đơn vị chấm điểm mức độ an toàn của gần 150 quốc gia trên thế giới - Singapore đạt 77,5/100 điểm chỉ số an toàn, đứng đầu Đông Nam Á.
Chỉ số được xây dựng dựa trên đánh giá của người dùng về mức độ an toàn khi sinh sống và du lịch, bao gồm cảm nhận về nguy cơ tội phạm, mức độ an toàn khi đi bộ, cùng nhiều yếu tố liên quan đến trật tự xã hội.
5. Việt Nam hiện đứng ở khoảng vị trí nào ở Đông Nam Á về tỷ suất sinh toàn phần?
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Thấp nhất khu vực
0%
- Thuộc top 5 nước thấp nhất Đông Nam Á0%
- Thuộc nhóm cao nhất khu vực0%
- Cao nhất0%Chính xác
Theo số liệu thông kê công bố cuối tháng 2/2025, mức sinh của Việt Nam hiện chỉ đạt 1,91 con/phụ nữ, nằm trong top 5 nước thấp nhất khu vực Đông Nam Á. So với mức trung bình khu vực (2,0 con/phụ nữ), Việt Nam chỉ cao hơn Brunei (1,8 con/phụ nữ), Malaysia (1,6 con/phụ nữ), Thái Lan (1,0 con) và và Singapore.
Bộ Y tế cho biết, từ năm 1999 đến 2022, mức sinh của Việt Nam duy trì ổn định quanh mức sinh thay thế (2,1). Tuy nhiên, mức sinh giảm nhanh, từ 1,96 con/phụ nữ năm 2023 xuống 1,91 con/phụ nữ năm 2024 - mức thấp nhất trong lịch sử. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp mức sinh của Việt Nam giảm dưới mức sinh thay thế.
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- Singapore