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Dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Gan Kim Yong tại Quốc hội ngày 26/2/2026, trang Channel News Asia, cho biết Singapore ghi nhận tỷ suất sinh toàn phần (TFR) chỉ còn 0,87 con/phụ nữ, mức thấp nhất trong lịch sử nước này và cũng là thấp nhất khu vực Đông Nam Á.

Đây là năm đầu tiên Singapore giảm xuống dưới mốc 0,9, thấp hơn mức 0,97 của hai năm 2023 và 2024. Với mức sinh này, quy mô mỗi thế hệ mới chỉ bằng chưa tới một nửa thế hệ cha mẹ, làm gia tăng nguy cơ già hóa dân số và suy giảm dân số trong tương lai.