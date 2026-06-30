1. Nước nào là nơi định cư lý tưởng nhất Đông Nam Á?
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Việt Nam
0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%
- Malaysia0%Chính xác
Theo báo cáo của Remitly - nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu, Singapore là nơi định cư lý tưởng nhất Đông Nam Á với 53,5/100 điểm. Đây cũng là nước xếp thứ 18 trong tổng số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ xếp hạng.
Singapore được đánh giá cao nhờ môi trường sống an toàn, thu nhập bình quân đầu người cao, cơ sở hạ tầng tốt. Trong đó, tiêu chí được đánh giá cao nhất, dẫn đầu thế giới là mức độ an toàn. Quốc gia này thường xuyên nằm trong top 10 quốc gia an toàn nhất thế giới nhờ việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt, lòng tin xã hội cao và có sự ổn định chính trị.
2. Quốc gia nào là nơi định cư tốt nhất châu Á?
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Trung Quốc
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- Hàn Quốc0%
- Nhật Bản0%
- UAE0%Chính xác
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nơi định cư lý tưởng nhất châu Á, xếp thứ 14 thế giới với 55 điểm, theo Remitly.
Quốc gia này thân thiện và có cơ hội kết nối tốt cho người mới đến. Ngoài ra, thị trường việc làm tại đây rất sôi động. Đây cũng là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp, mang lại cho người nhập cư cơ hội tìm việc làm tốt hơn và giúp họ ổn định tài chính.
3. Nước nào là nơi định cư tốt nhất thế giới?
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Thụy Sĩ
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- Iceland0%
- Australia0%
- Mỹ0%Chính xác
Theo báo cáo của Remitly, từ vị trí thứ hai năm 2025, Thụy Sĩ đã vươn lên vị trí dẫn đầu năm 2026 nhờ tiềm năng thu nhập vượt trội (xếp hạng nhất toàn cầu ở hạng mục này), khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt, tiêu chuẩn an toàn cao và tiềm năng thu nhập tốt. Sức hấp dẫn của Thụy Sĩ còn bởi cộng đồng người nhập cư lâu đời và cơ sở hạ tầng tiện ích công cộng tốt.
Xếp sau Thụy Sĩ là Iceland, Luxembourg, Australia, Đức…
4. Quốc gia này dẫn đầu thế giới về tiềm năng thu nhập, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Thụy Sĩ dẫn đầu thế giới về tiềm năng thu nhập, theo Remitly. Thụy Sĩ đạt điểm cao nhờ mức lương trung bình thuộc nhóm cao nhất thế giới và thị trường lao động ổn định với nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao. Bên cạnh đó, nền kinh tế tập trung vào các ngành đòi hỏi kỹ năng cao như tài chính, dược phẩm và kỹ thuật, cùng mức độ bất bình đẳng thu nhập thấp, giúp người lao động có mức thu nhập cao.
5. Quốc gia nào có mật độ người nhập cư cao nhất thế giới?
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Luxembourg
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- Singapore0%
- UAE0%
- Kuwait0%Chính xác
UAE là quốc gia có tỷ lệ người nhập cư cao nhất thế giới. Điều này là kết quả của nhiều thập kỷ thu hút lao động nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, tài chính, công nghệ và du lịch - khách sạn. Bên cạnh đó, nước này cũng triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút nhân tài quốc tế.
Nhờ cộng đồng người nhập cư đông đảo, những người mới đến UAE thường dễ dàng tìm được các mạng lưới hỗ trợ, cộng đồng đồng hương và môi trường làm việc đa văn hóa.
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