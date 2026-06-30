Chính xác

Theo báo cáo của Remitly - nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu, Singapore là nơi định cư lý tưởng nhất Đông Nam Á với 53,5/100 điểm. Đây cũng là nước xếp thứ 18 trong tổng số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ xếp hạng.

Singapore được đánh giá cao nhờ môi trường sống an toàn, thu nhập bình quân đầu người cao, cơ sở hạ tầng tốt. Trong đó, tiêu chí được đánh giá cao nhất, dẫn đầu thế giới là mức độ an toàn. Quốc gia này thường xuyên nằm trong top 10 quốc gia an toàn nhất thế giới nhờ việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt, lòng tin xã hội cao và có sự ổn định chính trị.