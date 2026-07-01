1. Người dân quốc gia nào hạnh phúc nhất thế giới?
-
Đan Mạch
0%
- Thụy Sĩ0%
- Phần Lan0%
- New Zealand0%Chính xác
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 cho thấy, Phần Lan tiếp tục đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là lần thứ 9 liên tiếp quốc gia này đạt được thứ hạng này nhờ các yếu tố: độ giàu có, sự bình đẳng, hệ thống phúc lợi tốt và tuổi thọ trung bình cao. Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát khoảng 100.000 người tại hơn 147 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ hài lòng với cuộc sống.
Báo cáo này do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc thuộc Đại học Oxford phối hợp với tổ chức Gallup, Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững Liên hợp quốc cùng một nhóm biên tập độc lập thực hiện và công bố.
Báo cáo năm 2026 được công bố ngày 19/3/2026.
2. Chủ đề chính của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 là gì?
-
Hạnh phúc và Môi trường xanh
0%
- Hạnh phúc và Mạng xã hội0%
- Hạnh phúc trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo0%
- Sự gắn kết gia đình và Chỉ số hạnh phúc0%Chính xác
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 tập trung phân tích tác động của việc sử dụng Internet và các nền tảng mạng xã hội đối với mức độ hài lòng và hạnh phúc của con người.
3. Nhóm người trẻ tuổi sử dụng mạng xã hội trong bao lâu mỗi ngày thì có mức độ hạnh phúc cao nhất?
-
Hoàn toàn không sử dụng
0%
- Dưới 1 giờ/ngày0%
- Từ 1 đến 3 giờ/ngày0%
- Trên 5 tiếng/ngày0%Chính xác
Kết quả phân tích cho thấy những người trẻ tuổi sử dụng mạng xã hội dưới 1 giờ/ngày có mức độ hạnh phúc cao nhất, thậm chí cao hơn cả những người hoàn toàn không sử dụng. Ngược lại, việc sử dụng quá nhiều và không lành mạnh có thể làm giảm mức độ hạnh phúc, đặc biệt là ở trẻ em gái.
4. Tại Đông Nam Á, quốc gia nào có chỉ số hạnh phúc cao nhất?
-
Thái Lan
0%
- Malaysia0%
- Singapore0%
- Việt Nam0%Chính xác
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026, Singapore là quốc gia có thứ hạng hạnh phúc cao nhất khu vực Đông Nam Á. Quốc đảo này đứng thứ 36 trong số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ được nghiên cứu, nhờ mức sống cao, hệ thống y tế, giáo dục, an sinh xã hội và môi trường sống chất lượng.
5. Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trên thế giới về mức độ hạnh phúc năm 2026?
-
25
0%
- 350%
- 450%
- 550%Chính xác
Việt Nam xếp thứ 45/147 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt 6,428 điểm trên thang điểm 10. So với năm 2025, Việt Nam tăng 1 bậc (từ vị trí 46), đồng thời tăng tới 9 bậc so với năm 2024 (xếp thứ 54).
6. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia nào dưới đây?
-
Nhóm có mức độ hạnh phúc giảm mạnh nhất thế giới
0%
- Nhóm 21 quốc gia có mức cải thiện hạnh phúc lớn nhất trong giai đoạn khảo sát0%
- Nhóm 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới0%
- Nhóm quốc gia có mức sử dụng mạng xã hội thấp nhất0%Chính xác
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 cho thấy Việt Nam nằm trong 21 quốc gia có mức cải thiện lớn về mức độ hạnh phúc, với điểm đánh giá tăng từ 1 điểm trở lên (thang 0-10) khi so sánh giai đoạn gần đây với giai đoạn 2006-2010.
-
Xem thêm về:
-
Báo cáo hạnh phúc
-
chỉ số hạnh phúc của Việt Nam
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Nhóm 21 quốc gia có mức cải thiện hạnh phúc lớn nhất trong giai đoạn khảo sát
- 35
- Malaysia
- Dưới 1 giờ/ngày
- Hạnh phúc và Mạng xã hội
- Thụy Sĩ