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Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 cho thấy, Phần Lan tiếp tục đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là lần thứ 9 liên tiếp quốc gia này đạt được thứ hạng này nhờ các yếu tố: độ giàu có, sự bình đẳng, hệ thống phúc lợi tốt và tuổi thọ trung bình cao. Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát khoảng 100.000 người tại hơn 147 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ hài lòng với cuộc sống.

Báo cáo này do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc thuộc Đại học Oxford phối hợp với tổ chức Gallup, Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững Liên hợp quốc cùng một nhóm biên tập độc lập thực hiện và công bố.

Báo cáo năm 2026 được công bố ngày 19/3/2026.