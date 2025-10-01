Hội thảo tập trung thảo luận cách phụ nữ và trẻ em gái tận dụng công nghệ để tham gia vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, đồng thời làm rõ những thách thức họ phải đối mặt như hạn chế về vốn, kỹ năng số và vấn đề bình đẳng giới trong kỷ nguyên số.

Hội thảo cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích và phát huy tối đa tiềm năng của phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - nhấn mạnh:

“Để phụ nữ và trẻ em gái không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, chúng ta cần nhận diện đầy đủ hơn những cơ hội và thách thức đối với họ trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp chính sách cụ thể về đào tạo kỹ năng số cho phụ nữ, trẻ em gái.

Bên cạnh đó là việc bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của họ với các nguồn lực số, bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng, thúc đẩy trao quyền và phát huy tiềm năng của phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số…”.

Tại hội thảo, các chuyên gia và các đại biểu cũng chia sẻ nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện của phụ nữ di cư tại Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số; Hòa nhập số của phụ nữ: Thử nghiệm đo lường và hàm ý đối với phát triển sinh kế của phụ nữ nông thôn (qua nghiên cứu ở vùng nông thôn tỉnh Hưng Yên).

Vấn đề "Ảnh hưởng của mạng xã hội tới xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số" hay "Tính dễ bị tổn thương trên không gian mạng của nữ sinh viên ở Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số" cũng được đề cập.

TS. Phùng Thanh Thảo chia sẻ tại hội thảo

Với nội dung “Ảnh hưởng của mạng xã hội tới xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số”, TS. Phùng Thanh Thảo, Đại học Kiểm sát Hà Nội đã trình bày thực trạng cũng như các hình thức bóc lột và lạm dụng tình dục phụ nữ, trẻ em trực tuyến ở Việt Nam, các yếu tố xã hội, kinh tế ảnh hưởng đến tình trạng này và hậu quả xã hội - pháp lý.

Nữ tiến sĩ đưa ra các giải pháp như: Hoàn thiện khung pháp luật và chính sách; Nâng cao năng lực thực thi pháp luật, Giáo dục pháp luật và kỹ năng số; Xây dựng môi trường mạng an toàn và thân thiện; Thúc đẩy hợp tác đa ngành và quốc tế.

Nhiều ý kiến bình luận và góp ý từ các giáo sư, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách cũng được trình bày trong hội thảo. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề liên quan đến chủ đề “Phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức”.