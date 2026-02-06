Theo số liệu từ ngành du lịch địa phương, chỉ riêng tháng 11/2025, Phú Quốc đón khoảng 510.000 lượt khách, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách cả năm 2025 ước đạt khoảng 8,3 triệu lượt, trong đó có 1,86 triệu lượt khách quốc tế. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Phú Quốc trên bản đồ du lịch trong nước, nhất là trong bối cảnh du khách có xu hướng ưu tiên các điểm đến “tất cả trong một” cho kỳ nghỉ ngắn ngày.

Hệ thống rừng phủ xanh phía Bắc đảo

Hệ sinh thái du lịch đồng bộ từ Bắc đến Nam đảo

Một trong những lợi thế nổi bật của Phú Quốc là quy hoạch du lịch xuyên suốt toàn đảo, cho phép du khách dễ dàng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi. Khu vực Bắc đảo phát triển mạnh mô hình nghỉ dưỡng gắn với giải trí quy mô lớn, đồng thời sở hữu nhiều điểm tham quan thiên nhiên đặc sắc như Bãi Dài, Gành Dầu, Rạch Vẹm, Mũi Hàm Rồng hay Vườn Quốc gia Phú Quốc..

Corona Resort & Casino - Tổ hợp giải trí & nghỉ dưỡng đầu tiên tại Phú Quốc

Rạch Vẹm và mũi Hàm Rồng tại Bắc Đảo được mệnh danh là “thủ phủ” của loài sao biển đỏ

Trong khi đó, Nam đảo lại hấp dẫn với các bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp và không gian thư giãn phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc kỳ nghỉ dài ngày. Sự phân bổ hợp lý này giúp Phú Quốc đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến vui chơi, giải trí hiện đại.

Casino hợp pháp cho người Việt - điểm nhấn mới của du lịch Tết

Một dấu mốc đáng chú ý góp phần tạo sức hút mới cho du lịch Phú Quốc là việc casino tại Phú Quốc chính thức cho phép người Việt tham gia vui chơi hợp pháp sau khi hoàn tất giai đoạn thí điểm theo quy định của Chính phủ. Theo đó, công dân Việt Nam đủ điều kiện theo quy định hiện hành có thể tham gia trải nghiệm loại hình giải trí này một cách minh bạch, có kiểm soát.

Sự xuất hiện của casino hợp pháp được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chuỗi sản phẩm du lịch - giải trí cao cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi hiện đại đang gia tăng, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán. Thay vì phải kết hợp nhiều điểm đến khác nhau, du khách nay có thể trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm và giải trí trong cùng một hành trình tại Phú Quốc.

Một góc Corona Resort & Casino Phú Quốc

Đón đầu xu hướng du lịch “đa trải nghiệm”

Các tổ hợp du lịch tại Phú Quốc đang phát triển theo mô hình “all-in-one”, cho phép du khách tối ưu thời gian di chuyển, kiểm soát ngân sách nhưng vẫn tận hưởng tối đa trải nghiệm. Xu hướng này ngày càng phù hợp với hành vi du lịch của người Việt, khi các kỳ nghỉ Tết không chỉ dừng lại ở nghỉ ngơi mà còn kết hợp khám phá, giải trí và tận hưởng dịch vụ chất lượng cao.

Tinh Hoa Việt Nam - nơi lưu giữ nét Tết cổ truyền tại Phú Quốc

Thực tế cho thấy, thời gian lưu trú trung bình và mức chi tiêu cho các dịch vụ giải trí tại Phú Quốc đang có xu hướng tăng, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt từ du lịch đơn thuần sang du lịch trải nghiệm. Bên cạnh đó, lợi thế cảnh quan thiên nhiên với biển xanh, rừng nguyên sinh vẫn được bảo tồn, tạo nên sự cân bằng giữa phát triển hiện đại và giá trị tự nhiên.

Giữa bối cảnh nhu cầu du lịch Tết ngày càng đa dạng, Phú Quốc đang từng bước hình thành chuẩn mực mới cho kỳ nghỉ Tết trong nước - nơi du khách có thể tìm thấy đầy đủ các yếu tố nghỉ dưỡng, giải trí, khám phá và trải nghiệm hiện đại trong một điểm đến duy nhất. Chính sự hội tụ này đã giúp đảo ngọc tiếp tục hút du khách dịp Tết Nguyên đán, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu trong xu hướng du lịch đa trải nghiệm của người Việt.

Tú Sương