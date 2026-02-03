Chiều 3/2, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về những nhận định thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại cuộc họp với báo chí về xu thế khí tượng thủy văn năm 2026.

Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 7-9/2 (tức 20-22 tháng Chạp), khả năng xuất hiện một đợt gió mùa đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

“Đợt không khí lạnh này gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ, trời rét; vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, cao nhất 15-18 độ”, ông Lâm nhận định.

Thời tiết miền Bắc dịp Tết Nguyên đán 2026 về cơ bản khá ổn định, rét về đêm và sáng, trưa và chiều trời nắng. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trong thời gian từ 7-10/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, không xảy ra nắng nóng.

Cũng theo ông Lâm, trong giai đoạn trước Tết, từ ngày 10-13/2 (22-26 tháng Chạp), đặc biệt khoảng ngày 11/2 (24 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường lệch Đông.

Đợt không khí lạnh này khiến thời tiết Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực ven biển và đồng bằng có khả năng xuất hiện mưa nhỏ.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ thời điểm này phổ biến 13-16 độ; trưa và chiều, khu vực Đông Bắc Bộ hửng nắng nhẹ, Tây Bắc Bộ trời nắng mạnh hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ ở Đông Bắc Bộ và 23-26 độ ở Tây Bắc Bộ.

Tại Trung Bộ, từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp), đêm và sáng có mưa, trưa và chiều mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến 16-19 độ, cao nhất 23-26 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 26-29 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ; ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ ở Tây Nguyên và 22-25 độ ở Nam Bộ; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ ở Tây Nguyên và 30-33 độ ở Nam Bộ. Riêng giai đoạn từ 10-11/2 (23-24 tháng Chạp), khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Đặc biệt, ông Lâm dự báo, trong những ngày chính Tết, từ 14-20/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh.

Cụ thể, từ 14-18/2 (27 Tết đến mùng 2 Tết), các tỉnh miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng; trưa và chiều trời nắng nhẹ.

Các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rải rác, chưa xuất hiện nắng nóng.