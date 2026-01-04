Theo báo cáo từ Sở Du lịch Thành phố Hà Nội, ước tính trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1), thủ đô Hà Nội đón khoảng 560 nghìn lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt 110 nghìn lượt, tăng gần 290%; khách du lịch nội địa ước đạt 450 nghìn lượt, tăng hơn 240% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng khách tới Hà Nội trong kỳ nghỉ tết Dương lịch năm nay cũng là con số kỷ lục so với các kỳ nghỉ tết Dương lịch từ trước tới nay.

Sự tăng trưởng mạnh về lượng khách và doanh thu du lịch trong dịp tết Dương lịch năm 2026 được cho là do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách bố trí thời gian nghỉ ngơi, tham quan, du lịch. Đồng thời, Hà Nội cũng đã tung nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn trong dịp này.

Màn pháo hoa ấn tượng thu hút người dân và du khách tới Hà Nội

Nhiều khách sạn tại Thủ đô đưa ra các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn, ưu đãi lớn cùng nhiều hoạt động dành riêng cho dịp cuối năm. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 73,8%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Một số khách sạn, khu căn hộ khối 4-5 sao công suất sử dụng phòng cao như: khách sạn Hotel de l’Opera- Mgallery Hanoi đạt 99%; khách sạn Mường Thanh Xa La đạt 98%; khách sạn Lacasa đạt 99%; khách sạn Novotel Thái Hà đạt 93%...

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong dịp tết Dương lịch 2026, thời gian lưu trú của khách du lịch đến Hà Nội có xu hướng tăng.

Các khu, điểm tham quan du lịch tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, ra mắt nhiều chương trình mới từ tết Dương lịch kéo dài qua tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Các chương trình đáng chú ý có thể kể đến là màn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa trên địa bàn thành phố; trình diễn 3D mapping, không gian chiếu sáng nghệ thuật và các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa truyền thống, mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc, hấp dẫn, ấn tượng chào năm mới tại khu vực Hồ Gươm...