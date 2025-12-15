Sáng nay (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) và 11 người khác. Trong số những người kháng cáo có ông Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Tuy nhiên, bị cáo Hùng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Luật sư bào chữa cho ông Phùng Quang Hùng cho biết thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại bệnh viện nên không thể tham dự phiên tòa. Luật sự đề nghị HĐXX cho thân chủ của mình được xét xử vắng mặt.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Hải

Theo đại diện VKS, bị cáo Phùng Quang Hùng xin xét xử vắng mặt vì bị đột quỵ. Do bị cáo đã cung cấp đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án, việc vắng mặt của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt của ông Hùng.

Theo bản án sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng quan hệ cá nhân hoặc thông qua công việc để đưa hơn 132 tỷ đồng cho các cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc (cũ), Quảng Ngãi để Tập đoàn Phúc Sơn được tạo điều kiện trúng nhiều gói thầu tại các địa phương.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu thuế 504 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, tổng thiệt hại từ các hành vi vi phạm về đấu thầu, kế toán và xác định lại giá đất trong vụ án lên tới hơn 1.168 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Đặng Trung Hoành, cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long cũ), bị xác định lợi dụng ảnh hưởng để nhận 700 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hậu và hưởng thêm 110 triệu đồng tiền hoa hồng khi mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên”.

HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, làm băng hoại đạo đức cán bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và gây bức xúc trong dư luận, do đó cần xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định pháp luật.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Hậu có đơn kháng cáo, nhưng sau đó đã rút đơn.