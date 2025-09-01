Trong số các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, có người bạn đại gia của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Bị can này là Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Á. Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, giữa năm 2017, Nguyễn Văn Hậu giới thiệu với bạn học cũ của mình là Trần Hữu Định về dự án Khu đô thị trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang do Công ty Phúc Sơn của Hậu đang đầu tư đã đầy đủ pháp lý, được phép huy động vốn.

Hậu nói với bạn rằng, nếu ông Định đầu tư, Hậu sẽ bán với giá ưu đãi và Định nhận lời đồng ý. Thời gian đầu, Định ký 5 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Phúc Sơn, nộp 10% giá trị hợp đồng, sau đó chuyển nhượng cho các cá nhân khác thu lời khoảng 900 triệu đồng.

Tháng 9/2017, Hậu thấy giá bất động sản tại Khánh Hòa tăng nên muốn bán các lô đã giữ lại và để ngoài sổ sách công ty một phần số tiền thu được của khách hàng.

Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 7 trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Nguyễn Văn Hậu trao đổi và được Định đồng ý đứng ra bán với giá thỏa thuận. Theo đó, giá Hậu thu về gồm giá theo hợp đồng và tiền chênh ngoài hợp đồng. Định được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá đó.

Sau khi Hậu chỉ đạo nhân viên trong công ty chuyển danh sách, vị trí, giá bán cụ thể từng lô đất, để đẩy nhanh tiến độ bán theo yêu cầu của Hậu, Trần Hữu Định cùng người thân, bạn bè đầu tư một số lô đất, số còn lại ông Định liên hệ và gửi thông tin cho các cá nhân là môi giới bất động sản tại Nha Trang để bán.

Ông Định báo giá cao hơn giá Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đưa ra mỗi lô khoảng từ 30-50 triệu đồng, các cá nhân môi giới được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá mà ông Định đưa ra.

Ngoài ra, bị can Định còn bán cho một số khách hàng do Hậu giới thiệu. Sau mỗi đợt bán, ông Định tổng hợp kết quả bán hàng và giao cho chị gái ông Hậu là bị can Nguyễn Thị Hằng.

Theo CQĐT, để hợp thức hồ sơ số tiền để ngoài sổ sách, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo Ban kinh doanh lập hồ sơ thể hiện Trần Hữu Định ký hợp đồng hợp tác đầu tư, biên bản đăng ký nguyện vọng, văn bản thỏa thuận với Công ty Phúc Sơn; các phiếu thu 10% giá trị hợp đồng trong hồ sơ thể hiện ông Định và bà Hằng là người nộp tiền.

Khi khách hàng mua, Định ký hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng cho khách hàng gồm đơn xin chuyển nhượng hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng.

Trên cơ sở hồ sơ này và đơn đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng, Công ty Phúc Sơn làm thủ tục sang tên trên hợp đồng. Sau khi nhận tiền từ Định, theo chỉ đạo của Hậu, bà Hằng nộp vào công ty 10% giá trị hợp đồng của từng lô để bộ phận kế toán hạch toán; số tiền còn lại bà Hằng giao lại và thực hiện các khoản chi theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu.

Kết luận điều tra cho rằng, Trần Hữu Định đã giúp Nguyễn Văn Hậu hợp thức hồ sơ để gian dối trong quá trình Công ty Phúc Sơn ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án với các khách hàng, giúp Hậu bán ra thị trường 211 lô đất, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.247 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn số tiền hơn 1.076 tỷ đồng.

Hành vi của Định đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tay cho bạn thực hiện hành vi phạm pháp

Trước đó, tại vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, ông Định đã phải nhận mức án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại CQĐT, người bạn đại gia của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn từng khai rằng: ông ta được Hậu đề nghị hợp tác tổ chức bán các lô đất tại 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư.

Trong đó, ông Định có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin về từng lô đất sẽ bán, giá chi trong hợp đồng. Thông qua Sàn giao dịch bất động sản Nam Á của ông Định mở tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc cũ) để thỏa thuận với khách số tiền sẽ ghi trong hợp đồng nhằm mục đích giảm các loại thuế phải nộp.

Khi khách hàng thanh toán tiền mua đất, ông Định tiếp nhận, chuyển cho phía Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long và hướng dẫn khách hàng ký các loại hợp đồng đã được soạn sẵn.

Qua đó, ông Định đã phối hợp, trực tiếp ký 124 hợp đồng, 72 giấy xác nhận nộp tiền, 126 phiếu thu tiền và 83 hóa đơn GTGT với khách hàng mua 345 lô đất, thu tổng số hơn 1.417 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, số tiền không kê khai, hạch toán sổ sách là hơn 1.089 tỷ đồng. Qua việc hợp tác kể trên, ông Định nhận 5 tỷ đồng tiền hoa hồng.

Ông Định đã xác nhận trên các tài liệu là Kết luận giám định kèm theo Bảng tổng hợp số liệu chi tiết liên quan đến 345 lô đất tại 2 dự án với tổng số tiền gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 248 tỷ đồng, gồm hơn 198 tỷ đồng tiền thuế TNDN và hơn 50 tỷ đồng tiền thuế GTGT.