Giữa 7.000 khán giả, Phùng Khánh Linh xúc động kể về những năm tháng thu mình trong góc tủ để hát, sáng tác và giấu kín những tổn thương. Cô gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, người tiếp thêm động lực để cô kiên định theo đuổi âm nhạc.

Từ cô gái trốn trong tủ quần áo đến concert hơn 7.000 khán giả

Concert Giữa một vạn tour phiên bản mở rộng của Phùng Khánh Linh diễn ra tối 17/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Chương trình kéo dài hơn 3 giờ, ca sĩ đưa khán giả qua những cung bậc của tình yêu, tổn thương, mất mát và hành trình học cách bước tiếp.

Phùng Khánh Linh biến hóa trong concert 7.000 khán giả.

Trên sân khấu, Phùng Khánh Linh không ít lần kiềm nước mắt khi nhắc lại hành trình show khởi đầu tại TPHCM, tiếp tục được mở rộng tại Hà Nội và rồi trở lại thành phố 1 lần nữa trong một phiên bản mới.

Nữ ca sĩ nhớ đêm nhạc đầu tiên được tổ chức hơn 1 năm trước chỉ có khoảng 300 khán giả. Bởi thế, khi đứng trên sân khấu, nhìn xuống "biển" người hơn 7.000 khán giả, cô không giấu được niềm xúc động nghẹn ngào.

Concert không có MC hay khách mời, chỉ Phùng Khánh Linh “độc diễn”. Cô đảm nhận các phần hát live, vũ đạo, dẫn dắt câu chuyện đến kết nối với khán giả. Những phút trải lòng của nữ ca sĩ về quá khứ, nỗi cô đơn và cách đối diện với từng biến cố khiến đêm diễn thêm lắng đọng.

Phùng Khánh Linh tâm sự về quá khứ trước 7.000 khán giả

Ca sĩ nhớ lại hơn 10 năm trước, cô từng chui vào tủ quần áo, thậm chí trốn trong nhà kho để hát những ca khúc yêu thích hoặc sáng tác. Đó là những góc nhỏ riêng tư, nơi cô có thể sống với đam mê mà chưa cần bộc lộ mọi tâm tư với thế giới bên ngoài.

“Có những góc bí mật, những phần tối nhất mà tôi muốn che giấu. Nhiều lúc tôi có thể trôi vào một góc nào đó để viết nhạc”, Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Trong những năm tháng cô đơn ấy, nữ ca sĩ viết một câu để ghi nhớ cảm xúc của mình: “Mình sinh ra, mình muốn không được sinh ra”. Đó là lời tự sự của một cô gái có lúc cảm thấy lạc lõng, cố giấu đi những phần mà cô cho là xấu xí nhất của bản thân.

Ca sĩ trong tạo hình "thiên nga đen", kể những nỗi đau và góc khuất của mình bằng âm nhạc.

Phùng Khánh Linh có lúc tự tạo áp lực, luôn muốn đạt thành tích và chinh phục những mục tiêu mới. Thế nhưng, càng mong muốn được công nhận, cô càng cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái bất an. Nữ ca sĩ dần tự hỏi vì sao mình phải liên tục che giấu những tổn thương và khuyết điểm.

Bước ngoặt đến khi ca sĩ thôi chạy trốn nỗi buồn, chọn đối diện và học cách chấp nhận những đau đớn của bản thân.

“Tôi nhận ra nỗi đau là một phần không thể thiếu trong hành trình của mình. Đôi khi, chúng ta cứ nghĩ phải vui lên mỗi ngày, phải chạy trốn nỗi buồn. Nhưng càng chạy, có lúc mình lại càng vỡ òa. Tôi học cách chấp nhận nỗi đau, kể cả khi đó là điều mình không mong muốn”, cô bộc bạch.

Hành trình ấy không chỉ giúp Phùng Khánh Linh hiểu bản thân mà còn thay đổi cách nhìn về âm nhạc. Những điều từng muốn giấu đi giờ trở thành chất liệu sáng tác, giúp cô kết nối với những người cũng mang trong lòng những nỗi niềm khó gọi tên.

Phùng Khánh Linh dành lời tri ân đến ê-kíp, những người anh, chị và các bạn đã hỗ trợ, dìu dắt mình trong chặng đường đã qua. Trong đó có nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng - người từng khích lệ cô sáng tác từ những ngày đầu vào nghề.

Khi mới bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt, cô gái ngây ngô, e dè trước một nhạc sĩ đã có tên tuổi và được nhiều ngôi sao thể hiện sáng tác. Phạm Toàn Thắng vẫn dành sự tin tưởng, đưa ca khúc Khi con là mẹ động viên cô hát và tiếp tục viết nhạc. Sự khích lệ ấy giúp nữ ca sĩ tự tin theo đuổi con đường sáng tác.

“Em hy vọng sẽ sớm được thấy Phạm Toàn Thắng trở lại con đường âm nhạc, anh nhé!”, cô nhắn gửi đàn anh.

Phùng Khánh Linh đưa những tổn thương, góc tối vào âm nhạc

Với cấu trúc 4 hồi, concert dẫn dắt khán giả qua những trạng thái khác nhau của tình yêu, từ mộng mơ, say đắm đến tổn thương, giằng xé và buông bỏ.

Mở đầu bằng đoạn phim mang phong cách điện ảnh, nữ ca sĩ trình diễn Grief is the price you pay for love, Ám ảnh về anh, Hiện thực phũ phàng, Linh cảm và Cờ người. Ở hồi 2, các ca khúc Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Mùa hè 1994, Năm ngoái giờ này và Một phút giây được làm mới theo phong cách dark synth-pop, bổ sung màu sắc điện tử và có phần gai góc hơn.

Ca sĩ trình diễn "Anh là thằng tồi" cùng vũ đoàn

Hồi 3 đẩy mạch cảm xúc lên cao trào với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Tâm sự với đêm một mình và Khóc blóck. Hồi cuối mang tên Love may die but I will not (Tình yêu có thể kết thúc nhưng tôi thì không), gồm các ca khúc Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác, Phải lòng cô đơn, Em đau, Giả vờ…

Phần cuối tiếp tục với Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Look at cô gái, Hôm nay tôi buồn, Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tạo sự bùng nổ để khép lại đêm nhạc.

Phùng Khánh Linh thông minh, làm chủ sân khấu không có sự xuất hiện của MC hay bất cứ khách mời nào.

Lần thứ 3 tổ chức concert, ca sĩ nỗ lực làm mới loạt sáng tác quen thuộc bằng bản phối mới. Bên cạnh Dream Pop, City Pop quen thuộc, Phùng Khánh Linh cùng ê-kíp tiếp tục thử nghiệm các thể hiện khác từ Dark synth-Pop, Alternative đến Rock.

Âm nhạc vẫn giữ vai trò trung tâm nhưng không đứng tách rời khỏi hình ảnh, chuyển động và trải nghiệm trực tiếp. Phần dàn dựng sân khấu được ê-kíp tính toán khéo léo, giúp chương trình giữ nhịp liên tục, không rơi vào những khoảng chết giữa các tiết mục. Từ phim chuyển cảnh, visual, vũ đạo đến sự di chuyển giữa sân khấu chính - phụ, mọi chi tiết vừa đủ góp phần dẫn dắt cảm xúc, tạo sự kết nối tự nhiên giữa nghệ sĩ và khán giả.

Ca sĩ cùng ê-kíp không gọi tài trợ, chơi "tất tay" với phần sân khấu dàn dựng như 1 tòa lâu đài duy mỹ nhưng tốn kém.

Concert không có nhà tài trợ, được thực hiện bằng nguồn thu từ vé bán cho khán giả. Với Phùng Khánh Linh, sự hiện diện của hơn 7.000 người không chỉ là niềm vui mà còn cho thấy âm nhạc của ca sĩ đã và đang tìm được tệp khách riêng, vừa giúp cô có được kinh tế tốt để tái đầu tư cho các dự án trong tương lai.

Xuyên suốt show, Phùng Khánh Linh không cố biến mình thành một hình mẫu hoàn hảo. Cô phơi bày cả những góc khuất, sự yếu đuối và những cảm xúc chưa đẹp vào âm nhạc. Chính chất tự sự ấy giúp các sáng tác vượt ra khỏi câu chuyện cá nhân, chạm đến những trải nghiệm mà người nghe có thể tìm thấy ở chính mình.

Phùng Khánh Linh tham vọng mở rộng thế giới âm nhạc theo cách rất riêng.

Không sở hữu giọng hát quá khủng hay ngoại hình theo chuẩn mỹ nhân, Phùng Khánh Linh tạo dấu ấn bằng thế giới nội tâm nhạy cảm. Từ sáng tác, biểu diễn đến công tác tổ chức concert, cô cho thấy cá tính âm nhạc riêng, sự nghiêm túc với nghề và một nghệ sĩ có tầm nhìn.

Phùng Khánh Linh hát "Cảm ơn người đã thức cùng tôi"

Giữa một vạn tour vì thế không chỉ là dịp nhìn lại những sáng tác quen thuộc, mà còn cho thấy một nghệ sĩ đang từng bước mở rộng thế giới âm nhạc của mình mà không đánh mất sự riêng tư, chân thành vốn có.

Ảnh, clip: HK, NVCC