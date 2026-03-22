Bữa tiệc âm nhạc đầy tính toán của Phùng Khánh Linh

Live concert Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh diễn ra tối 21/3 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM, thu hút hơn 2000 khán giả.

Concert gồm 4 chương, được Phùng Khánh Linh dàn dựng theo từng chủ đề. Nếu chương 1 kịch tính, chương 2 - 3 sâu lắng thì chương 4 bùng nổ với màu sắc tươi vui.

Ca sĩ trình diễn hơn 20 ca khúc, với những bản hit trong sự nghiệp như: Hiện thực phũ phàng, Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Cảm ơn người đã thức cùng tôi… Các tiết mục được hòa âm phối khí mới, sân khấu được dàn dựng tối giản hóa góp phần tôn chủ nhân đêm nhạc.

Phùng Khánh Linh nói có 3 khoảnh khắc âm nhạc quan trọng nhất trong sự nghiệp âm nhạc. Đó là 2 ca khúc Hôm nay tôi buồn và Thế giới không anh giúp định hình tên tuổi, hướng đi của cô từ những ngày đầu. Cột mốc thứ 3 chính là album Giữa một vạn người ra mắt 2025 - đánh dấu bước tiến với những thể nghiệm âm nhạc mới mẻ của cô.

Concert không có các gương mặt khách mời, chỉ duy nhất Phùng Khánh Linh xuất hiện trình diễn suốt 2 tiếng trên sân khấu. Điều này mạo hiểm bởi dễ gây cảm giác nhàm chán, một màu và thiếu yếu tố bất ngờ nhưng đồng thời cho thấy sự tính toán khôn ngoan của ê-kíp.

Cách để Phùng Khánh Linh tạo ra nhiều "màu" khác chính là việc cô khéo léo lồng ghép các sản phẩm đan xen trong suốt chặng đường sự nghiệp.

Vốn được biết đến như một cô nàng "tắc kè hoa", việc Phùng Khánh Linh biến hóa với từng thể loại âm nhạc, từ sâu lắng, tự sự đến sôi động, đã đủ sức tạo nên sự đa dạng cho show mà không cần thiết nhờ cậy đến 1 ngôi sao khách mời nào khác.

Phùng Khánh Linh nói choáng ngợp khi biết có 2.000 khán giả tham gia concert - một con số tăng vượt trội so với đêm diễn chỉ vỏn vẹn 300 người cách đây 1 năm trước.

Từng ăn bánh tráng trộn thay cơm, bán hàng online để có tiền làm nhạc

Liveshow diễn ra với không khí sôi nổi, tràn ngập tiếng cười nhưng không thiếu những khoảng lặng. Giây phút Phùng Khánh Linh dùng âm nhạc trải lòng về những dang dở trong chuyện tình cảm, quãng thời gian bế tắc nhưng không từ bỏ để theo đuổi giấc mơ… gây xúc động cho khán giả.

Vốn xây dựng hình ảnh tích cực, hài hước trên mạng xã hội, Phùng Khánh Linh lần hiếm hoi trải lòng về những khoảng lặng cuộc sống.

Cô không giấu quá khứ từng ăn bánh tráng trộn thay cơm để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ca sĩ từng vất vả mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau, kể cả bán hàng online để tích góp tiền làm nhạc.

Phùng Khánh Linh nhớ lại phiên bản của chính mình cách đây 5 năm: Luôn tiêu cực, trách móc cuộc đời, than thân trách phận. Trong cô mang nhiều nỗi lo sợ bị chê bai, sợ bản thân không đủ tốt cùng vô vàn sự bất an.

Ca sĩ từng nghĩ tại sao là 1 người nghệ sĩ lại khó khăn đến thế? Cô mong muốn được công nhận và yêu thương để rồi cứ mãi sống trong vòng lẩn quẩn ấy.

Phùng Khánh Linh nhớ 1 người anh mà cô coi là tri kỷ nhắn nhủ: “Em làm được mà, anh tin em làm được”. Chính câu nói tưởng như đơn giản đã giúp ca sĩ vực dậy giữa những tháng ngày chông chênh.

“Tôi ngồi xuống, nhìn nhận nỗi đau và thấu hiểu, ôm ấp lấy nó, không phê phán. Khi ấy, tôi biết bản thân cần thay đổi, mở lòng để tự do hơn trong cuộc sống, âm nhạc.

Tôi mong chính mình và tất cả mọi người ở đây sẽ trở thành 1 phiên bản tốt hơn mỗi ngày thức dậy”, cô nghẹn ngào chia sẻ.

Thành công và tiếc nuối

Có âm nhạc, có cảm xúc, nhưng liveshow Giữa một vạn tour vẫn còn ít nhiều gây tiếc nuối vì chưa thực sự đột phá. Đầu tiên là về mặt kỹ thuật hình ảnh chưa đồng nhất, khi không phải tiết mục nào cũng trình chiếu hình ảnh của Phùng Khánh Linh trên màn hình led, ảnh hưởng đến trải nghiệm của các khán giả ở xa sân khấu.

Số lượng tiết mục của các chương chưa thực sự đồng đều, cũng như thiếu đi một khoảnh khắc thực sự bùng nổ ở mỗi chương.

Liveshow vẫn thỏa lòng fan với những màn trình diễn tròn trịa, sạch sẽ. Tuy nhiên, với những ai trông đợi một sự đột phá đáng kể của Phùng Khánh Linh, điều này đã không diễn ra.

Dù vậy, đêm đầu tiên của liveshow Giữa một vạn tour vẫn là một trải nghiệm trọn vẹn với số đông.

Với thời lượng hơn 2 tiếng và bằng chính các sáng tác của mình, Phùng Khánh Linh đã nỗ lực chứng tỏ bản thân, cách cô làm chủ sân khấu và phô diễn năng lượng trước khán giả.

Ca sĩ đưa người nghe vào thế giới âm nhạc riêng mình, kể câu chuyện về những tổn thương, vỡ vụn bằng tinh thần lạc quan, tươi mới và ngôn ngữ hợp với giới trẻ ngày nay.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - 1 trong những khán giả theo dõi show - nói anh xin chính thức là fan của Phùng Khánh Linh sau khi thưởng thức concert. Anh mong ban tổ chức cân nhắc mang chương trình ra Hà Nội, để xứng đáng với sự nỗ lực và tâm huyết của cả ê-kíp đã đầu tư cho show.

Với concert đầu tiên được thực hiện ở tuổi 32, Phùng Khánh Linh hoàn toàn có thể mỉm cười tự hào về 1 chương mới mở ra đầy trọn vẹn và hứa hẹn cho sự nghiệp trong tương lai.

