Bước vào Giữa một vạn tour, Phùng Khánh Linh mạnh mẽ bóc từng lớp vỏ cũ để tái sinh. Và đêm qua, Giữa một vạn tour N3 tại Hà Nội đủ để thấy có Phùng Khánh Linh như một thiên nga bước qua “tro tàn” để rực rỡ. Phùng Khánh Linh bảo mình “không còn buồn” bởi cô tìm thấy “hành tinh” âm nhạc của mình khi có cộng đồng “phân khối nhỏ” - cách nữ ca sĩ gọi thân thương fan của mình.

Phùng Khánh Linh trong phần mở màn.

Đáng chú ý, cả chương trình không có ca sĩ khách mời nào. Phùng Khánh Linh một mình “cân trọn” cả concert kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nơi âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và hình ảnh cùng tạo nên một thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân và những sắc thái nội tâm của nữ ca sĩ.

Mở đầu cho concert, Phùng Khánh Linh gây bất ngờ khi tự mình hóa thân thành "thiên nga đen", đứng trên giày ballet mũi cứng sau gần một năm âm thầm tập luyện để thực hiện phần trình diễn mở màn đầy ấn tượng.

Đến phần hai, nữ ca sĩ giới thiệu sáng tác mới Hoàng hôn lặng thinh, sau đó lần lượt thể hiện Mùa hè 1994, Đằng sau sân khấu, Năm ngoái giờ này, Em tạm đi vắng khi anh thức giấc, Hôm nay tôi buồn, Thế giới không anh, Trên ô cửa máy bay...

Ở Hôm nay tôi buồn, hơn 4.000 khán giả cùng bật đèn flash và hát theo Phùng Khánh Linh. Hàng nghìn ánh sáng phủ kín khán phòng tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đêm nhạc. Nữ ca sĩ nhớ lại lá thư cách đây 9 năm từng viết gửi mẹ nói rằng sẽ đến một thành phố xa lạ để theo đuổi ước mơ. Chọn âm nhạc làm con đường sự nghiệp, cô trải qua nhiều thất bại, những sản phẩm không được đón nhận và cả những giai đoạn hoài nghi chính mình. Bản demo Đằng sau sân khấu phản ánh tâm trạng của nữ ca sĩ ở giai đoạn cô đơn, chênh vênh nhất.

Phần ba đưa khán giả trở lại vùng tối quen thuộc trong âm nhạc Phùng Khánh Linh với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau, Giả vờ, Điều em không muốn, Tâm sự với đêm một mình… Nỗi cô đơn xuất hiện trong nhiều sáng tác của nữ ca sĩ và đó là sự cô đơn của một người cảm thấy không được thấu hiểu, những hoài nghi về khả năng thành công, những trăn trở trong tình yêu và cuộc sống.

Sau những chương hồi nhiều tổn thương, phần cuối của concert mang màu sắc tươi vui với Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phùng Khánh Linh trở lại với hình ảnh nhiều năng lượng và yêu đời hơn. Bài hát Cảm ơn người đã thức cùng tôi do nhạc sĩ Phạm Hải Âu chấp bút và đạo diễn Chung Chí Công tham gia viết lời là cái kết đẹp của một hành trình chữa lành. Đó là sau khi đi qua những đau đớn, con người có thể trở lại với niềm vui.

Concert của Phùng Khánh Linh không có MC, không khách mời.

Phần dàn dựng sân khấu của concert được đạo diễn Dương Mai Việt Anh tính toán thông minh và ý đồ nghệ thuật cụ thể trong đó tiết mục Cờ người, Ước anh tan nát con tim cho thấy sự dụng công rõ ràng. Điểm đặc biệt ê-kíp hạn chế sự phụ thuộc vào màn hình LED. Thay vào đó, cô tập trung vào dàn dựng sân khấu theo phong cách gothic, với những mảng sáng - tối tương phản cùng cách bài trí làm nổi bật tính ma mị và vũ đạo hòa quyện với nội dung từng bài hát.

Âm nhạc Phùng Khánh Linh đậm màu sắc gothic, pop/alternative… với những hình ảnh đầy táo bạo như nữ ca sĩ cưỡi trên con thiên nga đen bị thanh kiếm xuyên qua cùng những thông điệp gai góc đầy tính nữ đưa khán giả đi qua những chương hồi tâm lý từ phủ nhận, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận, chữa lành và hạnh phúc.

Phùng Khánh Linh trở về Hà Nội làm concert sau nhiều năm Nam tiến. Hà Nội là nơi chứng kiến những bước chân đầu tiên trong hành trình tập sáng tác của cô ca sĩ bé nhỏ đầy hoài bão. Và Phùng Khánh Linh kể về những ngày lạc lõng, bất lực và chơi vơi, cô lang thang và khóc tại căn phòng ở phố Văn Chương, chính lúc ấy cô viết bản hit đầu tiên Hôm nay tôi buồn.

Phùng Khánh Linh với "Thế giới không anh''.

Năm 2020 đánh dấu một bước chuyển lớn khi Phùng Khánh Linh gặp được những người đồng đội trong âm nhạc, giúp cô khám phá một thế giới nghệ thuật hoàn toàn mới. Song con đường đến Yesteryear vào năm 2020 không hề dễ dàng. Phùng Khánh Linh nói bản thân đã bị từ chối hơn 100 ca khúc trước khi có thể ra mắt album đầu tay của mình.

Có thể thấy, Phùng Khánh Linh là một ca lạ, sự sáng tạo và cá tính âm nhạc đầy sắc màu. Tìm trong làng nhạc một giọng nữ đẹp, hát hay thì không thiếu nhưng để thấy “lạ” như Phùng Khánh Linh quả không nhiều. Những gì Phùng Khánh Linh đang làm và theo đuổi nhiều người thấy khác biệt với số đông và ấn tượng giống như diva Hà Trần của giai đoạn tuổi trẻ.

Với Giữa một vạn tour, khán giả thấy rõ một chân dung Phùng Khánh Linh dần trưởng thành và sâu sắc khi nhìn lại những năm tháng đã qua. Không còn là chỉ là những trang nhật ký tuổi trẻ trong Yesteryear hay chạy trốn nỗi đau với Citopia. Khán giả cảm nhận trọn chặng đường cô đã đi với lời thủ thỉ, phút giằng co đến khoảnh khắc tưởng như buông xuôi nhưng vẫn thấy một tia sáng để tiếp tục bước đi.

Tiết mục ''Ước anh tan nát con tim''.

Cảm hứng của Phùng Khánh Linh đến từ rất nhiều thứ, đôi khi là chuyện cá nhân như tình yêu, gia đình, bạn bè, lúc lại là xem một bộ phim hay hoặc nghe câu chuyện của ai đó khiến mình đồng cảm. Cô thích quan sát xung quanh, lắng nghe cách mọi người yêu, giận, học cách chấp nhận nhau và tất cả đều để lại trong nữ ca sĩ những rung động.

Có lúc, đang đi ngoài đường, nhìn ánh đèn phản chiếu xuống vũng nước cũng khiến cô nghĩ ra một giai điệu. Nửa đêm uống trà, đọc lại tin nhắn cũ, bỗng một câu hát hiện lên. Giọng ca Hôm nay tôi buồn thường ghi lại cả tiếng quạt, tiếng xe, tiếng mưa để đưa vào bản demo. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ còn viết vài câu thơ ngắn - như những hạt mầm - rồi gieo chúng thành ca khúc.

Giọng hát của Phùng Khánh Linh ít khi được đưa lên các diễn đàn bàn luận. Nhưng khi cô giữ được sự ổn định xuyên suốt hơn 20 bài hát và lên những cao trào bùng nổ trong Giả vờ hay Khóc Blóck gần cuối show, nhiều khán giả phải công nhận cô đã xây dựng được một nền tảng vững chắc và rèn luyện kỹ lưỡng.

Phùng Khánh Linh dưới ánh đèn flash lấp lánh của khán giả.

Việc đặt một concept nghệ thuật có tính thể nghiệm và cái tôi cá nhân vào một không gian biểu diễn có phần nghiêm túc tạo nên một sự đối lập thị giác có phần kích thích. Chính sự tương phản này càng làm nổi bật tính tinh thần tự do, không khuôn mẫu trong nghệ thuật của nghệ sĩ trẻ đang thời kỳ sung sức này.

Giữa một vạn tour có cấu trúc hài hòa, cùng sự hỗ trợ của ban nhạc chơi live và nhóm bè dù hơi tiếc rằng cách sắp xếp vị trí ở góc cầu thang sân khấu khiến các nghệ sĩ bị che khuất nhưng chính họ cũng là những nhân tố góp phần không nhỏ vào sự thăng hoa trong đêm nhạc của Phùng Khánh Linh.

25 ca khúc trong concert có tới 24 bài đều tự sáng tác và trình bày, Phùng Khánh Linh đang cho thấy độ chín và sức dồi dào trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ quê gốc Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Cô chứng tỏ mình đã đúng, đã tìm thấy tri kỷ, tỏ rõ được nội tâm, thấy được hình hài âm nhạc của mình.

Clip Phùng Khánh Linh hát ở concert tại HN:

Ảnh, clip: BTC