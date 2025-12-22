Phương Anh sinh năm 2000, từng tốt nghiệp loại Giỏi khoa Sân Khấu - chuyên ngành diễn viên kịch - điện ảnh và truyền hình của ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội năm 2022. Ngay từ năm thứ 3 đại học, Phương Anh đã được đạo diễn Nguyễn Thanh Vân chọn đóng 1 trong 4 cô gái lái xe Trường Sơn trong phim điện ảnh Bình minh đỏ.

Phương Anh trong tạo hình vai Nga phim "Phù sa ngọt".

Tuy nhiên sau đó, nữ diễn viên không tham gia bất cứ dự án phim nào mà chuyển sang làm nhà sáng tạo nội dung số. Mới đây cô bất ngờ trở lại màn ảnh với vai Nga trong phim Phù sa ngọt đang phát sóng trên Đài Hà Nội. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên trong đời của Phương Anh.

Nữ diễn viên cho biết vai diễn gần với độ tuổi của cô ngoài đời, họ giống nhau ở sự nông nổi của tuổi trẻ và mong muốn cống hiến. Tuy nhiên, nhân vật Nga trong phim trải qua biến cố và có nhiều cung bậc cảm xúc nên Phương Anh phải nghiên cứu kịch bản kỹ và thường xuyên hỏi ý kiến đạo diễn. Cô từng lo lắng sợ không làm ra chất của nhân vật Nga vì tuổi nghề còn non.

Phương Anh ngoài đời.

"Khi đọc kịch bản tôi thấy tuyến nhân vật hơi nặng và diễn với nhiều cô chú gạo cội nên cũng khá lo. Lâu lắm tôi mới quay lại nên hơi run nhưng may mắn đã gặp một ê-kíp tuyệt vời", cô chia sẻ.

Vai Nga có gì đặc biệt để kéo bạn trở lại màn ảnh?, đặt câu hỏi Phương Anh đáp: "Tôi luôn yêu nghề và không bao giờ bỏ nghề diễn. 3 năm tôi không đóng phim là do gia đình gặp chút chuyện nên tâm trạng bất ổn. Công việc làm sáng tạo nội dung số đến với tôi thật tuyệt vời. Khi đã ổn định được chuyện gia đình và tâm lý thì không có lý do gì để tôi không quay lại với phim ảnh".

Phương Anh và chồng hơn 5 tuổi.

Phương Anh mới kỷ niệm 1 năm ngày cưới với ông xã hơn 5 tuổi. Những khán giả theo dõi kênh TikTok của cô hẳn quen thuộc với những clip hài do cặp vợ chồng thực hiện.

"Khi kết hợp làm kênh sáng tạo nội dung, chúng tôi thấy hợp nhau. Tôi cũng thấy người đàn ông này có thể lên kế hoạch cho cuộc đời mình, có chí hướng và tin đây chắc chắn là bến đỗ. Chuyện kết hôn sớm hay muộn không quan trọng bởi anh ấy tạo điều kiện cho tôi làm nghề. Anh ấy luôn nói "vợ cứ làm đi, còn lại để anh lo".

Hai vợ chồng cùng đồng hành trong phim "Phù sa ngọt".

Phương Anh nói vợ chồng cô cùng đồng hành, thấu hiểu từ công việc tới cuộc sống nên luôn cảm thấy hạnh phúc. "Dù là vợ chồng son nhưng chúng tôi không có tư tưởng cứ chơi đi đã. Anh ấy luôn nói: Chúng ta trẻ nhưng là để cống hiến. Chúng tôi miễn được làm cùng nhau là vui", Phương Anh chia sẻ.

Không chỉ là bạn đời và đồng hành trong công việc, vợ chồng Phương Anh còn cùng tham gia Phù sa ngọt. Ban đầu chồng nữ diễn viên đi theo vợ tới đoàn phim với tư cách quản lý nhưng cơ duyên lại mang tới cho anh một vai diễn trong phim.

Phương Anh trong "Phù sa ngọt":

Ảnh, clip: NVCC