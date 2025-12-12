Không chỉ đóng vai trò cố vấn chuyên môn, lực lượng công an Thủ đô còn “nhập cuộc” trong nhiều phân đoạn quan trọng, giúp khán giả có cơ hội nhìn thấy hình ảnh người chiến sĩ trên phim ảnh một cách chân thực và sinh động, nghiệp vụ chính xác từng động tác, từng quy trình - đặc biệt như trong tập 18 Tường lửa Tràng An vừa lên sóng Đài Truyền hình Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia một cảnh quay.

Khi công an thật đóng phim

Với đề tài tội phạm công nghệ cao – một lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, tác chiến đa ngành và áp lực lớn việc tái hiện đúng thực tế là thách thức lớn với ê-kíp sản xuất. Để đảm bảo tính chuẩn xác, nhiều chiến sĩ công an từ các đơn vị đã trực tiếp tham gia diễn xuất, hỗ trợ đoàn phim thể hiện trọn vẹn không khí của một chuyên án thật: căng thẳng, bất ngờ và đầy lý trí.

Các cảnh dựng án, họp ban chuyên án, truy vết dữ liệu, bắt giữ đối tượng, phong tỏa hiện trường hay khám nghiệm thiết bị công nghệ… đều có sự tham gia của cán bộ nghiệp vụ thực tế. Nhờ đó, từng thao tác như sử dụng công cụ hỗ trợ, kiểm tra thông tin, tiếp cận địa bàn hay phối hợp đội hình đều đúng quy trình đúng tư thế, đúng khí chất của người chiến sĩ.

Tổ võ Công an TP Hà Nội: lực lượng thầm lặng phía sau những cảnh hành động

"Tường lửa Tràng An" có sự tham gia của dàn công an thật.

Một điểm nhấn đặc biệt của bộ phim là sự tham gia của Tổ võ CATP Hà Nội - hình thành theo yêu cầu tham gia Hội thi Điều lệnh – Quân sự – Võ thuật CAND do Bộ Công an tổ chức hàng năm. Đây là nhiệm vụ chung của công an các tỉnh, thành nhưng Hà Nội luôn đặt mục tiêu cao hơn: không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải vượt qua chính mình ở từng mùa hội thi và hướng tới vị trí cao nhất. Trong bối cảnh phải cạnh tranh với nhiều đội mạnh của toàn lực lượng như K01, K02…, tinh thần “đứng đầu phải đi kèm chất lượng” đã trở thành kim chỉ nam cho đội tuyển.

Theo từng đợt huấn luyện, đội được triệu tập khoảng 1 tháng trước hội thi, quy tụ từ 10 đến 15 cán bộ, chiến sĩ. Dù không đông về quân số, lực lượng này sở hữu kỹ năng võ thuật, bản lĩnh chiến đấu và tác phong kỷ luật được rèn luyện kỹ lưỡng qua nhiều năm. Các thành viên đều là những gương mặt nổi bật được lựa chọn theo tiêu chí Đức – Tài – Sắc, đảm bảo cả năng lực chuyên môn lẫn hình ảnh chuẩn mực trên sân tập và trên màn ảnh.

Các cảnh quay cần sự chính xác về mặt nghiệp vụ luôn có sự hỗ trợ của công an Hà Nội.

Từ thao trường đến phim trường

Việc đội tuyển võ thuật tham gia bộ phim Tường lửa Tràng An diễn ra khá tự nhiên. Khi đạo diễn cần một lực lượng có thể xử lý tình huống như chiến sĩ thực thụ, CATP Hà Nội đã nhanh chóng hỗ trợ. Để đáp ứng tiến độ của đoàn phim, mỗi khi nhận yêu cầu, các thành viên lập tức dựng lại tình huống, trao đổi, phân tích và điều chỉnh động tác sao cho đúng kỹ thuật nhưng vẫn phù hợp với ngôn ngữ phim ảnh.

Những cảnh đột kích, khống chế đối tượng manh động, xử lý trong không gian hẹp hay triển khai đội hình truy bắt quy mô lớn… đều được đội thực hiện với sự chính xác và điềm tĩnh vốn có của lực lượng công an.

Trong quá trình quay, nhiều diễn viên chia sẻ họ thật sự nể phục cách các chiến sĩ làm việc: luôn nghiêm túc, phối hợp nhịp nhàng và sẵn sàng hỗ trợ người khác dù chỉ là một động tác nhỏ. Sự bình tĩnh và trách nhiệm của họ không chỉ giúp cảnh quay an toàn mà còn truyền cảm hứng cho diễn viên khi nhập vai.

Đội tuyển võ thuật công an Thủ đô vì thế không chỉ xuất hiện trên phim như một lực lượng hỗ trợ mà thực sự là những người đã đem “chất thật” của chiến sĩ vào từng khung hình. Với họ, mỗi cảnh quay không chỉ là nhiệm vụ của một đoàn phim mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần, phẩm chất của người chiến sĩ công an đến gần hơn với công chúng.

Cảnh truy bắt tội phạm diễn ra chân thực, hấp dẫn.

Tường lửa Tràng An vẫn còn rất nhiều tình huống bất ngờ, gay cấn và cảm xúc mạnh mẽ đang chờ đợi. Mỗi tập phim sẽ mở ra thêm những nút thắt mới, những cú xoay chuyển khó lường và những khoảnh khắc cho thấy rõ bản lĩnh, sự hy sinh và quyết tâm của lực lượng công an Thủ đô.

Trích đoạn tập 18 phim "Tường lửa Tràng An" có sự góp mặt của dàn công an thật:

Ảnh, clip: HTV